İstanbul Narkotik Polisinden Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi

İstanbul Narkotik polisi, Bağcılar Belediyesi'nin sokaklarda görev yapan temizlik ve zabıta personeline uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdi.

İstanbul Narkotik polisi, Bağcılar Belediyesi'nin sokaklarda görev yapan temizlik ve zabıta personeline uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdi. Bağcılar Halk Sarayı'nda düzenlenen programa Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı sokakta görev yapan çalışanlar katıldı.



Bağcılar Belediyesi'nin dışarıda görev yapan personeline yönelik uyuşturucuyla mücadele kapsamında "Narko Rehber" semineri verildi. Konuşmacı polisler, gün boyu sahada çalışan görevlilere "Kışın binanın çok havalandırılması, yazın pencerelerin sürekli kapalı olması orada uyuşturucu imalatı yapıldığı konusunda size fikir verebilir. Sokak satıcıları eskisi gibi amatör dövmeli veya eşofmanlı değil. Artık ciple satış yapıyor ve yanlarında köpek gezdiriyorlar" şeklinde tüyolarla temizlik ve zabıta personelini bilgilendirdi.



ÇAĞIN EN BÜYÜK SORUNU UYUŞTURUCU



Seminerde katılımcılara yönelik bir konuşma yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli üç polis, narkotik maddelerin tanımı ve uyuşturucuyla mücadele konusunda sunum yaptı. Uyuşturucunun çağın en büyük sorunu olduğuna dikkat çeken konuşmacılar, "Zabıtalar ve temizlik işçileri gibi sokakta vatandaşlarla birebir teması olan insanlarsınız. Uyuşturucu ile mücadelede sizin katkılarınız bizler için oldukça önemli. Hep birlikte hareket etmeliyiz. Sizin de bize destek vermenizi ve bize ihbarlarınızla yardımcı olmanızı istiyoruz. Narkotik suçlarla daha etkili mücadele edilmesi maksadıylaihbar hattımız üzerinden görüntü, bilgi ve anlık konum ile bizlere ulaşabilirsiniz" dedi.



"HER KESİMDEN İNSANDA GÖRÜLEBİLİYOR"



Bağımlılık yapan maddeleri ve zararlarıyla ilgili bilgiler paylaşan narkotik ekipleri, "Siz sokakta çalışan personel zaten onlarla yüz yüze gelecek pozisyondasınız" diyerek uyuşturucu tacirlerini kolayca tanıma ve uyuşturucu imalathanelerini tespit etme konusunda tüyolar vererek şunları söyledi: "Uyuşturucu saklanan veya üretilen yerleri anlayabilir misiniz? Bir binanın çöp atıklarından sürekli aynı maddelerin çıkması, kışın binanın çok havalandırılması, yazın pencerelerin sürekli kapalı olması orada uyuşturucu imalatı yapıldığı konusunda size fikir verebilir. Madde satıcısını nasıl tanıyabilirsiniz? Sokak satıcıları eskisi gibi amatör dövmeli veya eşofmanlı değil. Artık lüks araçlarla, ciple satış yapıyorlar. Yanlarında köpek gezdiriyorlar. Artık mevki makam şan şöhret hiç fark etmiyor. Her kesimden insanda bunu görebiliyorsunuz" şeklinde bilgilendirici ifadeler kullandı. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İstanbul'da Çocuğu Olmayan Ailelere Taşıyıcı Annelik Yapan Şebeke Çökertildi

AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, İmamoğlu Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: İstanbullu Kararını Verecek

Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi! 11 İşçi Yaralandı

Irak'ın Cezayir Maslahatgüzarı İstanbul'da Öldü