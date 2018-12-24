İstanbul Narkotik Polisinden Yurt Dışında Operasyon

İstanbul narkotik polisi, Sırbistan-Bulgaristan sınırında operasyon düzenledi.

İstanbul narkotik polisi, Sırbistan-Bulgaristan sınırında operasyon düzenledi. 500 bin adet ecstasy hapın ele geçirildiği operasyonun Türkiye'nin yurt dışında gerçekleştirdiği ilk uyuşturucu operasyonu olduğu belirtildi.



Hollanda'dan ev aksesuarları arasına zulalanan uyuşturucu hapların Bulgaristan-Sırbistan sınırında başka araçlara dağıtılacağı bilgisi üzerine fiziki ve teknik takip başlatıldı. Narkotik Suçlara Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İstanbul'dan yola çıkan narkotik polisi, Sırbistan-Bulgaristan sınırında operasyon için harekete geçti. Sırbistan ve Bulgaristan polisi ile birlikte gerçekleştirilen ortak operasyonda 500 bin adet ecstacy hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonun Türkiye'nin yurt dışında gerçekleştirdiği ilk uyuşturucu operasyonu olduğu belirtildi. - İSTANBUL

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