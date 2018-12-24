Son Dakika Haberleri: İstanbul Narkotik Polisinden Yurt Dışında Operasyon

İstanbul Narkotik Polisinden Yurt Dışında Operasyon

2 saat önce

İstanbul narkotik polisinden yurt dışında operasyon 500 bin adet ecstasy hap ele geçirildiİSTANBUL - İstanbul narkotik polisi, Sırbistan-Bulgaristan sınırında operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul narkotik polisinden yurt dışında operasyon
500 bin adet ecstasy hap ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul narkotik polisi, Sırbistan- Bulgaristan sınırında operasyon gerçekleştirdi. 500 bin adet ecstasy hapın ele geçirildiği operasyon, Türkiye'nin yurt dışında gerçekleştirdiği ilk uyuşturucu operasyonu olduğu belirtildi.
Hollanda'dan ev aksesuarları yükünün arasına zulalanan uyuşturucu hapların Bulgaristan ile Sırbistan sınırında başa araçlara dağıtılacağı bilgisi üzerine fiziki ve teknik takip başlatıldı. Narkotik Suçlara Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koordinesinde İstanbul'dan yola çıkan narkotik polisi, Sırbistan - Bulgaristan sınırında operasyon için harekete geçti. Sırbistan ve Bulgaristan polisi ile birlikte gerçekleştirilen ortak operasyonda 500 bin adet ecstacy hap ele geçirilirken, bir kişi de gözaltına alındı.
Operasyonun, Türkiye'nin yurt dışında gerçekleştirdiği ilk uyuşturucu operasyonu olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:00 Kaynak: İHA

Sırbistan Karadağ, Narkotik, İstanbul, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul Polisi, Sırbistan- Bulgaristan Sınırında Uyuşturucu Operasyonu Yaptı Ameliyattan Korktu Yıllarca Dev Guatr ile Yaşadı

Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Büyük İndirim Gelecek Samsunda Feci Trafik Kazası! 1 Can Gitti, Görevliler, Yaralılar İçin Zamana Karşı Yarıştılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 12:35:43. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Narkotik Polisinden Yurt Dışında Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]