Son Dakika Haberleri: İstanbul- NATO'ya Bağlı Alman İkmal Gemisi Sarayburnu'nda Demirledi

İstanbul- NATO'ya Bağlı Alman İkmal Gemisi Sarayburnu'nda Demirledi

49 dakika önce

İstanbul- (havadan görüntülerle) NATO'YA BAĞLI ALMAN İKMAL GEMİSİ SARAYBURNU'NDA DEMİRLEDİHaber-Kamera Murat DELİKLİTAŞ-Özgür ERENİSTANBUL, (DHA)NATO'ya ait Alman Donanmasına bağlı A 514 borda numaralı FGS Werra adlı ikmal gemisi, dün sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.

İstanbul- (havadan görüntülerle) NATO'YA BAĞLI ALMAN İKMAL GEMİSİ SARAYBURNU'NDA DEMİRLEDİ

Haber-Kamera Murat DELİKLİTAŞ-Özgür ERENİSTANBUL, (DHA)

NATO'ya ait Alman Donanmasına bağlı A 514 borda numaralı FGS Werra adlı ikmal gemisi, dün sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Sarayburnu'nda demirleyen geminin Karadeniz'e gideceği bildirildi. FGS Werra havadan görüntülendi.

NATO Daimi Deniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'na (SNMCMG-2) bağlı FGS Werra, roket gemileri, torpido botları ve mayın tarama gemileri için silah tedariği, onarım, yakıt, gıda, mühimmat, teçhizat ve gerekli durumlarda elektrik enerjisi ikmali görevlerini yerine getiriyor.

Ukraynalı Unian Ajansı, BlackSeaNews Genel Yayın Yönetmeni Andrey Klimenko'nun sosyal medya paylaşımına dayandırdığı haberde, dünden beri Sarayburnu'nda demirli bulunan FGS Werra adlı ikmal NATO gemisinin Karadeniz'e gitmek için yola çıktığı bilgisine yer vermişti.

EK görüntüler

-Geminin havadan görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:48 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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