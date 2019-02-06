İstanbul - Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHAUMUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendiBireysel silahsızlanma konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay geçirdiği kalp...

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA



UMUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi



Bireysel silahsızlanma konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay geçirdiği kalp ameliyatı sonucu dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nazire Dedeman Çağatay için Tarabya Ferahevler Dedeman Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreninde Nazire Dedeman Çağatay'ın kızları Özlem Önal, Özben Önal ve aile yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Nazire Dedeman Çağatay'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Nazire Dedeman Çağatay'ın cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Ankara Kızılay'da toprağa verileceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



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Cenazeden görüntü



Yakınlarının tabut başında dua etmesi



Kızları ve yakınlarının taziyeleri kabul etmesi



Ali Koç'un taziyede bulunması



Cenaze namazının kılınması



Tabutun omuzlara alınarak cenaze aracına konulması



Cenaze aracının gidişi



Genel ve detaylar

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