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İstanbul - Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

25 dakika önce

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHAUMUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendiBireysel silahsızlanma konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay geçirdiği kalp...

İstanbul - Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi, System.String[]
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA

UMUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi

Bireysel silahsızlanma konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay  geçirdiği kalp ameliyatı sonucu dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.  Nazire Dedeman Çağatay için Tarabya Ferahevler Dedeman Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreninde Nazire Dedeman Çağatay'ın kızları Özlem Önal, Özben Önal ve aile yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.  Nazire Dedeman Çağatay'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Nazire Dedeman Çağatay'ın cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Ankara Kızılay'da toprağa verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Cenazeden görüntü

Yakınlarının tabut başında dua etmesi 

Kızları ve yakınlarının taziyeleri kabul etmesi

Ali Koç'un taziyede bulunması

Cenaze namazının kılınması

Tabutun omuzlara alınarak cenaze aracına konulması

Cenaze aracının gidişi

Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:41 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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