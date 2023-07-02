İstanbul-Nevşehir seferi yapan uçak kuş sürüsüne çarptı - Son Dakika
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İstanbul-Nevşehir seferi yapan uçak kuş sürüsüne çarptı

02.07.2023 16:05

İstanbul-Nevşehir seferi yapan uçak, kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Uçakta meydana gelen hasar nedeniyle sefer iptal edildi. Yolcuların mağdur olmaması için ek sefer düzenlenecek.

İstanbul- Nevşehir seferi yapan uçak kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Kapadokya havalimanına inen uçağın seferi iptal edildi.

BURUN KISMINDA HASAR OLUŞTU

Sabah saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından havalanan TK 7592 sefer sayılı Anadolu Jet'e ait uçak Kapadokya havalimanına gelmek için havalandıktan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çaptı. Çarpmanın etkisi ile burun kısmında hasar oluşan uçak Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.

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UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Uçakta meydana gelen hasar nedeniyle Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan, İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına yapılacak olan uçak seferi iptal edildi. Yolcuların mağdur olmaması için başka bir uçak ile ek sefer düzenlenecek.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul-Nevşehir seferi yapan uçak kuş sürüsüne çarptı - Son Dakika
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