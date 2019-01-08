İstanbul-Nevşehir Uçağı İptal Edildi
17 dakika önce
Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul-Nevşehir uçak seferi iptal edildi.
Nevşehir
'de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul-Nevşehir uçak seferi iptal edildi.
İstanbul Atatürk
Havalimanından bugün akşam 18.20'de hareket ederek Nevşehir Kapadokya
Havalimanına gelecek olan TK 2009 İstanbul-Nevşehir uçak seferi iptal edildi.
Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle Nevşehir'de bulunan Kapadokya Havalimanının uçuşa kapatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:06 Kaynak: İHA
Havalimanlarının 2019 Otopark Tarifeleri Belli Oldu! İşte İl İl Havalimanı Otopark Ücretleri
Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı
Benzin ve Motorine Zam Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Görüşeceği Tarih Netleşti