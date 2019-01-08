Son Dakika Haberleri: İstanbul-Nevşehir Uçağı İptal Edildi

İstanbul-Nevşehir Uçağı İptal Edildi

17 dakika önce

Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul-Nevşehir uçak seferi iptal edildi.

İstanbul-Nevşehir Uçağı İptal Edildi, System.String[]
Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul-Nevşehir uçak seferi iptal edildi.

İstanbul Atatürk Havalimanından bugün akşam 18.20'de hareket ederek Nevşehir Kapadokya Havalimanına gelecek olan TK 2009 İstanbul-Nevşehir uçak seferi iptal edildi.

Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle Nevşehir'de bulunan Kapadokya Havalimanının uçuşa kapatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:06 Kaynak: İHA

İstanbul, Nevşehir, Güncel
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