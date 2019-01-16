Son Dakika Haberleri: İstanbul-Nevşehir Uçak Seferi İptal Edildi

İstanbul-Nevşehir Uçak Seferi İptal Edildi

28 dakika önce

Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından İstanbul-Nevşehir uçak seferi iptal edildi.

İstanbul-Nevşehir Uçak Seferi İptal Edildi, System.String[]
Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından İstanbul-Nevşehir uçak seferi iptal edildi.

Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından İstanbul Atatürk Havalimanından bu sabah 07.15'te hareket ederek Nevşehir Kapadokya Havalimanına gelecek olan TK2006 İstanbul -Nevşehir uçak seferi iptal edildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:16 Kaynak: İHA

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