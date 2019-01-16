İstanbul-Nevşehir Uçak Seferi İptal Edildi
28 dakika önce
Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından İstanbul-Nevşehir uçak seferi iptal edildi.
Nevşehir
'de yağan yoğun kar yağışının ardından İstanbul-Nevşehir uçak seferi iptal edildi.
Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından İstanbul Atatürk
Havalimanından bu sabah 07.15'te hareket ederek Nevşehir Kapadokya
Havalimanına gelecek olan TK2006 İstanbul -Nevşehir uçak seferi iptal edildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:16 Kaynak: İHA
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