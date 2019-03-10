İstanbul- New York'a Giden THY Uçağı Türbülansa Girdi 30 Yaralı
1 saat önce
İstanbul- (uçağın fotoğrafları) NEW YORK'A GİDEN THY UÇAĞI TÜRBÜLANSA GİRDİ 30 YARALI(Tür: İstanbul)
İstanbul- (uçağın fotoğrafları) NEW YORK'A GİDEN THY
UÇAĞI TÜRBÜLANSA GİRDİ 30 YARALI
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:40 Kaynak: DHA
İstanbul New York'a Giden THY Uçağı Türbülansa Girdi 30 Yaralı -1
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