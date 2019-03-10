Son Dakika Haberleri: İstanbul- New York'a Giden THY Uçağı Türbülansa Girdi 30 Yaralı

İstanbul- New York'a Giden THY Uçağı Türbülansa Girdi 30 Yaralı

1 saat önce

İstanbul- (uçağın fotoğrafları) NEW YORK'A GİDEN THY UÇAĞI TÜRBÜLANSA GİRDİ 30 YARALI(Tür: İstanbul)

İstanbul- (uçağın fotoğrafları) NEW YORK'A GİDEN THY UÇAĞI TÜRBÜLANSA GİRDİ 30 YARALI

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:40 Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel
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İstanbul New York'a Giden THY Uçağı Türbülansa Girdi 30 Yaralı -1 Denizleri Kirleten Gemilere Bir Yılda 5 Trilyon Ceza Kesildi

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