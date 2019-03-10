Son Dakika Haberleri: İstanbul-New York Uçağı Havada Tehlike Atlattı: 29 Yaralı

İstanbul-New York Uçağı Havada Tehlike Atlattı: 29 Yaralı

1 saat önce

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-New York seferini yapan uçağı inişe 45 dakika kala havada türbülansa girdi.

İstanbul-New York Uçağı Havada Tehlike Atlattı: 29 Yaralı, System.String[]
Türk Hava Yolları'nın İstanbul- New York seferini yapan uçağı inişe 45 dakika kala havada türbülansa girdi. 29 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı ve 4 kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Türk Hava Yolları'na ait İstanbul - New York seferini yapan TK 001 sefer sayılı Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı inişine az bir süre kala türbülansa girdi . Türbülansa giren uçağın saat 17: 30 sıralarında JFK Havalimanı'na iniş yaptığı, 29 yolcu ve mürettebatın çeşitli yerlerinden yaralandığı bildirildi. Türbülanstan dolayı yaralanan 4 kişi piste gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralı kabin görevlilerinden birinin bacağının kırıldığı, yaralanmaların geri kalanının kesik ve morluklar gibi ufak yaralanmalar olduğu belirtildi. Liman İdaresi sözcüsü Steve Coleman, Türk Havayolları uçağının inişten 45 dakika önce aşırı türbülans yaşadığını, yaralanan dört kişinin Jamaika Tıp Merkezi ve Queens Hastanelerine gönderildiğini, bir mürettabatın ayağının kırıldığını söyledi. Coleman, diğer küçük yaralanmaların havaalanı terminalinde tedavi edildiğini ve Türbülansa giren THY Uçağının saat 17: 30'da JFK Uluslararası Havaalanına güvenli bir şekilde indiğini" söyledi. İlerleyen saatlerde THY'nin konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniliyor.

(Hasan Çelik/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:21 Kaynak: İHA

Boeing 777, Türk Hava Yolları, New York, İstanbul, Güncel
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