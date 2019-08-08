Son Dakika Haberleri: İstanbul-New York uçuşunda her yolcu Kutuplarda 9,3 metre kare buzul erimesine yol açıyor
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İstanbul-New York uçuşunda her yolcu Kutuplarda 9,3 metre kare buzul erimesine yol açıyor

1 saat önce

'Utanç uçuşu" adlı sitenin hesaplamasına göre İstanbul’dan New York’a uçuşunuzda Kutuplarda 9,3 metre kare buzun erimesine yol açtığınızı biliyor muydunuz? Size iyi uçuşlar o zaman!

İstanbul-New York uçuşunda her yolcu Kutuplarda 9,3 metre kare buzul erimesine yol açıyor, System.String[]
İstanbul'dan New York'a uçuşunuzda Kutuplarda 9,3 metre kare buzun erimesine yol açtığınızı biliyor muydunuz? Size iyi uçuşlar o zaman!

"Shameplane.com" (utanç uçağı) isimli bir internet sitesi bir uçak seferinde bir yolcunun çevreye verdiği zararı hesaplıyor. Bunu da bir uçuşa katılmanın Kutuplarda kaç metrekare buzul erimesine yol açtığı üzerinden gösteriyor.
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İstanbul, New York, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:28 
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