İSTANBUL Normalleşme planı hazır; çalışanların yüzde 50'si ofise geçecek - Son Dakika

İSTANBUL Normalleşme planı hazır; çalışanların yüzde 50'si ofise geçecek

Normalleşme planı hazır; çalışanların yüzde 50'si ofise geçecekİSTANBUL, (DHA) ? Türkiye koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde olan milyonlarca çalışan haziranda ofise dönmeye hazırlanıyor.

Normalleşme planı hazır; çalışanların yüzde 50'si ofise geçecek

İSTANBUL, (DHA) ? Türkiye koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde olan milyonlarca çalışan haziranda ofise dönmeye hazırlanıyor. İşleri uzaktan yürüten birçok şirket farklı çözümlerle ofise dönüş planı yapmaya başladı. Boyner Grup İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Emek Yurdanur, normalle geçiş için hazırladıkları yol haritasını anlatarak, aldıkları önlemleri açıkladı.

Mağaza ve ofisler için geri dönüş hazırlıklarını tamamlamak üzere olduklarını söyleyen Yurdanur, çalışanların sağlıklarının öncelikleri olduğunu dile getirdi. Yurdanur, 'O nedenle çalışanların kendilerini 'güvenle, iç rahatlığıyla ofise gidebilirim' diyecekleri seviyede önlemleri almış olmak istiyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uzmanları ve iş yeri hekimleriyle oturup detaylı bir normalleşme planı hazırladık? diye konuştu.

İKİ EKİP FARKLI HAFTALARDA ÇALIŞACAK

Bayramdan sonra aynı anda bütün personelin ofislere dönmeyeceğini söyleyen Yurdanur, 'Türkiye genelinde 8 bin çalışanımız var. 7 bini mağazalarda, bin kişi de ofiste çalışıyor. Yöneticilerimizle görüşmeler yaptık. Ekiplerimizi ikiye bölerek hem ofislerdeki yoğunluğu hem de teması azaltmak üzere 1 Haziran'dan itibaren 1 hafta birinci ekip diğer hafta ikinci ekip gelecek şekilde planlama yaptık. Böylece ekipler birbiriyle temas etmeyecek ve aynı anda merkez ofislerde az sayıda insan çalışacak' ifadelerini kullandı.

KRONİK HASTALIĞI OLANLARA HAZİRANDA DÖNÜŞ YOK

Kronik rahatsızlığı olan çalışanların mart başından beri ofise gelmediğini haziranda da gelmeyeceğini aktaran Yurdanur, 'Haziranda normalleşmeye başlıyoruz, kademeli olarak ofislere döneceğiz. Fakat tüm personel gelmeyecek yüzde 50'si ofise dönecek şekilde bir plan yaptık' dedi.

HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

Alınan önlemlerin çalışanların ofise gelmek için evden çıkmasıyla başladığına vurgu yapan Emek Yurdanur, 'Personel servislerimizde kuralları belirledik, servis şoförümüz dahil herkes maske takacak. Daha az personel taşınacak, 10 kişilik serviste 4 veya 5 kişi olacak. Servislerde bulaşma olmaması için herhangi bir şey yemek, içmek yasak' diye konuştu.

GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇÜLECEK, OFİSTE MASKE ZORUNLU

Yurdanur, binaya girişlerde personelin ateşinin mutlaka ölçüleceğini söyleyerek, 'Ofislerin bütün havalandırma sistemleri elden geçti, bakımları yapıldı. Özel dezenfektanlar ile ofislerin temizliği yapıldı. Temizlik yapan ekiplerin sayıları artırıldı. Arkadaşlarımız gün boyunca kapı kolu gibi ortak alanları yarım saatte bir dezenfektanlar ile temizleyecek' ifadelerini kullandı.

'YEMEKHANELERDE HER ŞEY TEK KULLANIMLIK OLACAK'

Yemekhanede alınan önlemleri de sıralayan Yurdanur, 'Yemekhanesi olan ofislerimiz var. Masalarda az sayıda çalışan oturup yemek yiyecek Her şey tek kullanımlık olacak. Tuzluk, sebil gibi malzemeleri ortadan kaldırdık. Artık çay demlemek diye bir şey yok, poşet çaylar var' dedi.

MASALARIN ARASINA PLASTİK CAM GELİYOR

Çalışırken iki boş bir dolu ve çapraz olacak şekilde oturma planı hazırladıklarını aktaran Yurdanur, 'Personelimiz, 2'şer metre alalıklarla oturacak. Yine de masaların arasında plastik cam (pleksi) koyacağız ve maske takmak zorunlu olacak. Yemekhanesi olmayan ofisler için bir firma ile anlaştık, yemekler paketli olarak gelecek' diye konuştu.

'SÜREÇ BİZİ DAHA DA DİJİTALLEŞTİRDİ'

Online mağaza ziyaretleri yaptıklarını eğitimler gerçekleştirdiklerini söyleyen Emek Yurdanur, 'Dijital bir gruptuk ama süreç bizi daha da dijitalleştirdi. Şu anda online ortama taşımadığımız eğitimimiz yok. Hatta yoğunluktan yapamadığımız eğitimleri de 2 ayda tamamladık. Online mağaza ziyaretleri yaptık.

İSTANBUL Normalleşme planı hazır; çalışanların yüzde 50'si ofise geçecek

Türkiye, Boyner, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 12:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL Normalleşme planı hazır; çalışanların yüzde 50'si ofise geçecek - Son Dakika

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