İstanbul - Noterdeki Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı
1 saat önce
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHAŞişli'de 66 yaşındaki Fatma Çamur, ölen kızının yasal işlemlerinin takibi için vekaletname vermek üzere gittiği noterde dayak yediğini iddia etti.
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Şengüler YEŞİL/ İstanbul, DHA
Şişli'de 66 yaşındaki Fatma Çamur, ölen kızının yasal işlemlerinin takibi için vekaletname vermek üzere gittiği noterde dayak yediğini iddia etti. Çamur, tartışma yaşadığı noter katibinin polis eşi tarafından çocuklarıyla birlikte darp edildiğini ve hastanelik olduklarını söyleyerek savcılığa şikayette bulundu. Polis Avni E., de, karısına küfür eden Güven Çamur'a müdahale ettiğini sol elinin iki parmağının kırıldığını ileri sürüp aileden şikayetçi oldu. İki tarafın birbirini suçladığı kavganın güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde noterde başlayan kavganın merdivenlerde de sürdüğü görülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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EK GÖRÜNTÜ
-Kavganın görüntüleri
///////////geçilen görüntü
-Fatma Çamur tekerlekli sandalyede konuşması
-Kardeşi Nihat Kızılkaya'nın ifadesi
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:42 Kaynak: DHA
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