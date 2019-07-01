Son Dakika Haberleri: İstanbul, nüfusundan fazla turist çekecek
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İstanbul, nüfusundan fazla turist çekecek

3 dakika önce

15 milyonluk kente ilk kez nüfusundan fazla turist gelecek ancak 2012'de 153 euro olan oda fiyatının 80 euroya düşmesi bu sevinci yarıda bırakıyor.

İstanbul, nüfusundan fazla turist çekecek, System.String[]
15 milyonluk kente ilk kez nüfusundan fazla turist gelecek ancak 2012'de 153 euro olan oda fiyatının 80 euroya düşmesi bu sevinci yarıda bırakıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:08 
Ekonomi
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