İstanbul, nüfusundan fazla turist çekecek
3 dakika önce
15 milyonluk kente ilk kez nüfusundan fazla turist gelecek ancak 2012'de 153 euro olan oda fiyatının 80 euroya düşmesi bu sevinci yarıda bırakıyor.
15 milyonluk kente ilk kez nüfusundan fazla turist gelecek ancak 2012'de 153 euro olan oda fiyatının 80 euroya düşmesi bu sevinci yarıda bırakıyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:08
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