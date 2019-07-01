İstanbul, nüfusundan fazla turist çekecek

15 milyonluk kente ilk kez nüfusundan fazla turist gelecek ancak 2012'de 153 euro olan oda fiyatının 80 euroya düşmesi bu sevinci yarıda bırakıyor.

15 milyonluk kente ilk kez nüfusundan fazla turist gelecek ancak 2012'de 153 euro olan oda fiyatının 80 euroya düşmesi bu sevinci yarıda bırakıyor.

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