Son Dakika Haberleri: İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı

İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı

24 dakika önce

Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiye ulaşan nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı.

İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı, System.String[]
Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiye ulaşan nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:20 

Türkiye, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul-İzmir Otoyol Projemizi Bu Yıl Bitiriyoruz Çocukların Tezahüratı Ekrem İmamoğlu'nu Ağlattı Şubat'ta Konut Satışı Yüzde 18,2 Düştü Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 11:44:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]