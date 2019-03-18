İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı
24 dakika önce
Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiye ulaşan nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı.
Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiye ulaşan nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:20
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