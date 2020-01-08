İstanbul-nurcan arslan cinayeti davasında sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-nurcan arslan cinayeti davasında sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika

İstanbul-nurcan arslan cinayeti davasında sanık hakim karşısına çıktı

6 saat önce

KÜÇÜKÇEKMECE'de Abdullah Melih Barış'ın, 2016 yılında Nurcan Arslan'ı ruhsatsız tabancayla 11 kurşun sıkarak öldürmekten yargılandığı, "iyi hal" indirimi uygulanarak, müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ve Yargıtay'ca bozulan davaya devam edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de Abdullah Melih Barış'ın, 2016 yılında Nurcan Arslan'ı ruhsatsız tabancayla 11 kurşun sıkarak öldürmekten yargılandığı, "iyi hal" indirimi uygulanarak, müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ve Yargıtay'ca bozulan davaya devam edildi. Savunma yapan sanık, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği "Sağlamdır" raporunu kabul etmediğini, bipolar hastası olduğunu öne sürdü ve tahliyesini istedi.

Nurcan Arslan'ın ailesinin sanığa uygulanan iyi hal indirimini kabul etmeyerek karara itiraz etmesinin ardından, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın "Kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiği gerekçesiyle kararı bozmuş ve dosyayı yerel mahkemeye geri göndermişti. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Nurcan Arslan'ın kardeşi Gülcan Arslan, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan üyeler ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu Abdullah Melih Barış, davaya Tokat Cezaevi'nden getirildi.

PİŞMANIM

Sanık Barış, savunmasında "Önceki olaylardan dolayı çok pişman olduğumu belirtmek isterim. Bozma ilamına uyulmasını talep ederim. Daha önceki savunmalarımı tekrar ediyorum." dedi. Müşteki avukatları sanığın Tokat'tan İstanbul'a kadar ruhsatsız silah taşıdığını bu sebeple de tasarlayarak cinayeti işlediğini, mahkemenin verdiği müebbet hapis cezası kararında direnmesi gerektiğini belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık avukatı ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, mahkemeye yazılı savunma yapacağını bildirdi.

BİPOLAR BOZUKLUĞUM VAR TAHLİYE İSTİYORUM

Avukat beyanlarının ardından tekrar söz verilen sanık Barış "Benim ruhsatlı silahım hiçbir zaman olmadı. Bahse konu silahı getirme sebebim de evde bulunan çocukların silahı bulup kendine zarar vermemesiydi. Benim teyzemin oğlu 2014'te rahmetli olmuştu, silah da hastanede üzerinden çıktı. Silahı oradan ben hastaneden aldım. Daha doğrusu ben ruhsatsız silah olduğunu bildiğim için arabasından silahını aldım. Bu silah 2014 yılından beri bendedir. Ben geri dönüşümü de ayarlayarak geldim, kimseye zarar verme kastı ile gelmediğim buradan bellidir. Adli Tıp Kurumu bana 'Sağlamdır raporu' verse de benim 15 yıldır bipolar bozukluğum var. Lehime yasaların uygulanmasını,tahliyemi istiyorum." dedi.

TEKRAR TANIKLAR DİNLENECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek tanıkların tekrar dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'yla birlikte açıklama yapan müşteki avukatı Gülhan Kaya, "Mahkeme ya kendi kararında direnecekti ya da Yargıtay'ın kararına uyacaktı. Fakat mahkeme, tekrar tanıkların dinlenmesi gerektiğine karar verdi. Tanıklar dinlendikten sonra da beklentimiz mahkemenin verdiği kararda direnmesidir." dedi.

İstanbul-nurcan arslan cinayeti davasında sanık hakim karşısına çıktı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:00 Kaynak: DHA
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