İstanbul- O Astronot İstanbul Sokaklarına Çıktı
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İstanbul- O ASTRONOT İSTANBUL SOKAKLARINA ÇIKTI (ek görüntü)Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHASosyal medyada geçtiğimiz günlerde gündem konusu olan astronot bugün İstanbul sokaklarına çıktı.
İstanbul- O ASTRONOT İSTANBUL SOKAKLARINA ÇIKTI (ek görüntü)
Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA
Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde gündem konusu olan astronot bugün İstanbul sokaklarına çıktı.
Yeşilay'ın projesi hafta içi çok konuşulmuştu. Metrobüs durağında astronot kıyafetliyle görüntülenen kişi, 9 Şubat 'Sigara Bırakma Günü'nde yani bugün İstanbul sokaklarına çıktı. Kadıköy İskelesi'nde sabah saatlerinde gelen astronot sigara bağımlılığına karşı "Sigara havanızı bozmasın" yazılı broşür dağıttı. Sigara bağımlılığına ve pasif içiciliğe dikkat çeken astronota vatandaşların ilgisi de büyük oldu
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:51 Kaynak: DHA
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