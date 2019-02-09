Son Dakika Haberleri: İstanbul- O Astronot İstanbul Sokaklarına Çıktı

İstanbul- O Astronot İstanbul Sokaklarına Çıktı

2 dakika önce

İstanbul- O ASTRONOT İSTANBUL SOKAKLARINA ÇIKTI (ek görüntü)Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHASosyal medyada geçtiğimiz günlerde gündem konusu olan astronot bugün İstanbul sokaklarına çıktı.

İstanbul- O Astronot İstanbul Sokaklarına Çıktı, System.String[]
İstanbul- O ASTRONOT İSTANBUL SOKAKLARINA ÇIKTI (ek görüntü)

Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA

Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde gündem konusu olan astronot bugün İstanbul sokaklarına çıktı.

Yeşilay'ın projesi hafta içi çok konuşulmuştu. Metrobüs durağında astronot kıyafetliyle görüntülenen kişi, 9 Şubat 'Sigara Bırakma Günü'nde yani bugün İstanbul sokaklarına çıktı. Kadıköy İskelesi'nde sabah saatlerinde gelen astronot sigara bağımlılığına karşı "Sigara havanızı bozmasın" yazılı broşür dağıttı. Sigara bağımlılığına ve pasif içiciliğe dikkat çeken astronota vatandaşların ilgisi de büyük oldu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:51 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli: Düz Paket Uygulamasıyla Sigara Paketlerinin Cazibesi Ortadan Kaldırılacak O Astronot İstanbul Sokaklarına Çıktı

Bilet Bulamayan Vatandaşlar Şikayet Etti, Doğu Ekspresi İncelemeye Alındı Babası Nedeniyle Eleştirilen Tunç Soyer: Hırsızlığımı Bulamadılar Babamla Uğraşıyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 11:53:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul- O Astronot İstanbul Sokaklarına Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]