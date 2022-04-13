İstanbul Oda Orkestrası, 17 Nisan'da müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika
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İstanbul Oda Orkestrası, 17 Nisan'da müzikseverlerle buluşacak

13.04.2022 15:50
İstanbul Oda Orkestrası, 17 Nisan'da müzikseverlerle buluşacak

İstanbul Oda Orkestrası, "Kahve Konserleri" kapsamında, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde konser verecek.

İstanbul Oda Orkestrası, "Kahve Konserleri" kapsamında, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde konser verecek.

Dr. Hamit Alacalıoğlu tarafından 1961'de kurulan orkestra, 17 Nisan'da Kurukahveci Mehmet Efendi'nin desteğiyle gerçekleşecek konserde sahneye çıkacak.

Ramon Tebar şefliğini üstleneceği konserde, Burak Bilgili solist olarak sahne alacak.

Konserde, Rodelinda Operası'ndan "Garibaldo Aryası", Alcina Operası'ndan "Melisso Aryası", Orlando Operası'ndan "Zoroastro Aryası", Faust Operası'ndan "Mephistopheles Aryası", Aleko Operasından "Aleko Aryası" ve Sevil Berberi Operası'ndan "Don Basilio Aryası" seslendirilecek.

Mayıs ayında pazar konserleri devam edecek

İstanbul Oda Orkestrası, 9 Mayıs'ta Rengim Gökmen şefliğinde ve Gülru Ensari solistliğinde yeniden müzikseverlerle buluşacak.

Mayıs ayının ikinci konserinde ise kemanda Ahmet Hamdi Zafer, Göknur Bilgin, viyolonselde Mustafa Kurt ile Batuhan Işık, kontrabasta ise Sela Can Dökmeci'den oluşan Trakya Ensemble konser verecek.

Keman sanatçıları Menevşe Aydoğdu ile Alp Güngördü de 22 Mayıs'ta düzenlenecek son konserde sanatseverlerle buluşacak.

Konseri izlemeye gelenler, fuaye alanında, daha önce yayınlanmamış fotoğraf ve belgeleri içeren "Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları'nın 150 Yılı" kitabını edinebilecek.

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Kadıköy Belediyesi, İstanbul, Konser, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Oda Orkestrası, 17 Nisan'da müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Oda Orkestrası, 17 Nisan'da müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika
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