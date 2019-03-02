Son Dakika Haberleri: İstanbul -  Öfkeli Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı

İstanbul -  Öfkeli Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı

57 dakika önce

Eline geçeni fırlattı, otomobili tekmeledi, çevredekilerin üzerine aracını sürdü.

İstanbul -  Öfkeli Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı, System.String[]
Eline geçeni fırlattı, otomobili tekmeledi, çevredekilerin üzerine aracını sürdü.

Caddeyi birbirine katan öfkeli sürücü kameraya yansıdı.

Haber: Alper KORKMAZ/ ANKARA,  

Ankara'da kaza yapan öfkeli sürücü çarptığı aracın sürücüsünü kovaladı, otomobilin kapısını tekmeleyip camına taş attı. Kendisini sakinleştirmeye çalışanların üzerine de aracını süren sürücü kaçarak uzaklaştı.

Olay dün akşam saatlerinde Balgat Mahallesi'nde meydana geldi. İki sürücü kaza yaptı. Kazaya karışan sürücülerden biri öfkelenerek diğer sürücüye saldırdı. Sürücüyü kovalayan ve eline aldığı metal parçayı fırlatan öfkeli sürücü, çarptığı aracın kapısını tekmeledi. Yerden bulduğu kaldırım taşını aracın camına atan sürücüyü olayı gören çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Güçlükle aracına bindirilen  öfkeli sürücü, aracın çevredekilerin üzerine sürerek kaçtı. Yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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Olay anı cep telefonu  görüntüsü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:52 Kaynak: DHA

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