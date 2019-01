İstanbul - Öğrenciler, 1650 Öğrencinin Hayalini Gerçekleştirdi

AVCILAR Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan 'Hayallerim Bir Adım Ötede' projesi ile öğrenciler, tanımadıkları 1650 öğrencinin hayalini gerçeğe dönüştürdü.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen proje 1 yıl önce başlatıldı. İlçedeki 'Kardeş' olabilecek okullar tek tek belirlendi. Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Avcılar'daki gelir düzeyi nispeten düşük mahallelerdeki okullarda görevli öğretmenlerden çocuklara çok fark ettirmeden öğrencilere hayallerini öğrenmelerini ve bunları isim yerine numaralarını yazarak not etmelerini istediklerini söyledi. Not edilen hayaller, önemli bölümü özel 'Kardeş okullara' gönderilirken, öğrenciler velileri ile aynı ilçede oturan ekonomik durumları nispeten daha düşük tanımadıkları öğrencilerin hayallerini gerçeğe dönüştürerek hayal edilenleri hediye paketleri oluşturdu. Aralarında giterdan, yatağa, çalışma masasından oyuncağa kadar çeşitli birçok alandaki hayallerle ilgili hazırlanan paketler, hayallerini yazan öğrencilerin eğitim gördüğü okullara götürülerek dağıtıldı. Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, çığ gibi büyüyen ve büyük ilgi gören proje ile ilgili şöyle dedi:



"Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin olabilecek hayallerini not ediyor. Bunlar arasında öğrencimiz örneğin; çalışma masası, scooter, arabalı yatak, gitar, oyuncak istiyor. Öğretmenlerimiz bunları bizlere ulaştırıyor. Biz de bunları durumları daha iyi okullarımızla paylaşıyoruz. Buradaki öğrenciler velisi ile birlikte gerçekleştirebilecekleri bir hayal seçiyor. Bu hayalleri herkes alıyor ve okullarımıza gelip öğrencilerimize dağıtıyoruz. Son olarak Ispartakule Işık Lisesi'ndeki öğrencilerimizle beraber yine Tahtakale Mahallesi'de bulunan Şehit Şerife Bacı İlkokulu'ndaki 316 öğrencimizi hayallerine kavuşturduk. Öğrencilerimize hayal ettikleri paketleri dağıttık. Bir yılda 1650 öğrencinin hayali gerçekleştirdik. En önemli nokta; Öğrenci hediyeyi kimin verdiğini, diğer taraftan da hediyeyi hazırlayan kime verildiğini bilmiyor. Onların yüzündeki o gülücük tebessüm, her şeye değiyor. Veren kişiyi de sevindiriyor.ö



Kendilerinden yaşça küçük ilkokul öğrencilerinin hayallerini gerçekleştiren lise öğrencileri, bu projenin parçası olarak küçük kardeşlerini mutlu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Öğretmenine anlattığı scooter hayali gerçekleşen ilkokul öğrencisi Büşra Nur Kaçmaz, okulda bunu kullanırken, büyük sevinç yaşadı.



Okul Müdürü Aydın Gözüaçık, proje kapsamında öğrencilerini sevindiren herkese teşekkür ettiğini söyledi.



Öğrenciler, Şehit Şerife Bacı İlkokulu'na hediye paketlerini taşırken



Milli Eğitim Müdürü, projeye destek veren öğrenci ve okul yöneticileri ile



Milli Eğitim Müdürü, 3 çocuğa hayallerindeki hediyeyi verirken



İlkokul öğrencisi Büşra Nur Kaçmaz, scooter hayali gerçekleştiğini öğrenince ve bunu kullanırken



Hayalindeki masa ve sandalyeye kavuşan öğrencinin sevinci



Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, proje ile ilgili DHA muhabirine bilgi verirken



Genel görüntüler - İstanbul

