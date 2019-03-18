Son Dakika Haberleri: İstanbul- Öğrenciler 'Çanakkale Kahramanları' İçin Söyledi

İstanbul- Öğrenciler 'Çanakkale Kahramanları' İçin Söyledi

1 saat önce

Kadıköy Anadolu Lisesi (KAL) öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü dolayısıyla bir araya geldi ve Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

Kadıköy Anadolu Lisesi (KAL) öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü dolayısıyla bir araya geldi ve Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

Yaşları 14 ile 19 arasında değişen 26 öğrencinin görev aldığı projede 14 öğrenci türküyü seslendirirken 12 öğrenci de orkestrayı oluşturdu.

GÖRÜNTÜLER KADIKÖY, MODA, HOLLANDA GİBİ YERLERDE ÇEKİLDİ

Lise kapsamında Müzik Teknolojileri Kulübü kuran öğrenciler 2 hafta hazırlandıktan sonra kendi çabalarıyla türküyü kaydederek klip çekti. Klip, Kadıköy Anadolu Lisesi'nin yanı sıra Eminönü Vapuru, Süreyya Operası, Kadıköy Rıhtım, Galata Kulesi, Anadolu Hisarı, Haydarpaşa Garı, Moda Sahili ve Hollanda'da çekildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:05 Kaynak: DHA

Çanakkale Zaferi, Anadolu Lisesi, Kadıköy, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu Dereye Düşen Kardeşini Kurtarmak İçin Suya Atlayan, 12 Yaşındaki Hediye Konuştu: Elimden Kayıp Gitti Cani Koca, Eşiyle Birlikte Yemek Yerken Gördüğü Adama Ekmek Bıçağıyla Saldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 18:18:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul- Öğrenciler 'Çanakkale Kahramanları' İçin Söyledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]