İSTANBUL Öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla bilgisayar başında buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL Öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla bilgisayar başında buluştu - Son Dakika

İSTANBUL Öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla bilgisayar başında buluştu

6 saat önce

Öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla bilgisayar başında buluştuİSTANBUL, (DHA) TÜM dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'ye de gelen koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitim kurumları uzaktan eğitim sürecine başladı.

Öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla bilgisayar başında buluştu

İSTANBUL, (DHA) TÜM dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'ye de gelen koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitim kurumları uzaktan eğitim sürecine başladı. Devlet okulları televizyondan da yayın yaparken özel okullar bilgisayar ve tablet kullanarak çeşitli uygulamalar ya da sistemler ile uzaktan eğitime geçti. Bugün ilk canlı ders gerçekleştirilirken Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, sadece akademik içerikler değil 'Güne merhaba dansı' gibi sosyal aktivitelerin de içeriklere eklendiğini belirtti.

Uzaktan eğitimde küçük sınıfların motivasyonlarını artırmanın önemine dikkat çeken Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, "Bugün evlerde ilk ders zili çaldı. Öğrenciler tüm Türkiye'de farklı iletişim kaynakları üzerinden uzaktan eğitime başladılar. Onların uzaktan eğitim içeriklerinde akademik olarak derslerini öğrenmeleri, içeriklere ulaşmaları, ödevlerini uzaktan eğitim ile yapmaları gerçekleşiyor. Ancak işin bir de sosyal ve duygusal boyutu var. Özellikle ilkokul kademesinde küçük yaş grubu öğrencilerin duygusal olarak sınıf ortamını yaşamaları, motivasyonlarını artırmak da işin başka bir boyutu. Bugün biz de ilk defa canlı olarak öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizi buluşturmaya başladık. Buna sınıf buluşmaları diyoruz. Öğretmenlerin öğrencilerini canlı olarak görmesi, onları ne kadar çok özlediğini ifade etmesi, öğrencilerin arkadaşlarıyla aynı ortamda bir araya gelmeleri onların motivasyonlarını ve öğrenmeye olan süreçlerini artıracak diye düşünüyoruz. Öğretmenler öğrencilerinin geçtiğimiz bir hafta boyunca ara tatildeki süreci nasıl geçirdiklerini paylaşıyor, ne kadar kitap okuduklarını, birbirlerini ne kadar özlediklerini ve evde hangi etkinlikleri yaptıklarını aslında bu süreçte paylaşmış oluyorlar." dedi.

"UZAKTAN EĞİTİM YENİ BİR ÖĞRENME MODELİ"

Uzaktan eğitimin yeni nesil bir öğrenme şekli olduğunu belirten Güneş, şunları söyledi: "Şu anda zorunluluktan dolayı tüm Türkiye'de başlandı ama aslında yeni nesil bir öğrenme yolu diyoruz biz. Öğrencilerin uzaktan bilgisayar ya da televizyonun karşısında bu sürece başlamaları, onların yeni bir şeyi tecrübe etmeleri, yeni öğrenme modeline adapte etmek. Bu süreçte ilk koşul onların öğrenmeye olan motivasyonlarını artırmak. Bununla ilgili onların ders içeriklerini beraber takip etmeleri, günlük bir rutin oluşturmaları ve o rutin üzerinde ders planı yapmaları çok önemli. Okuldaymış gibi bir günü planlamaları, ders içeriklerine ulaşmaları, ödevlerini yapmaları ve günün kalan kısmında hoşlarına gidecek aktivitelerle o günü tamamlamalarını bekliyoruz."

SOSYAL AKTİVİTELER DE EKLENDİ

Çocukların sosyal aktivitelerine de dikkat ederek eğitim içeriklerini oluşturduklarını belirten Hale Güneş, "Biz kendi içeriklerimizi oluştururken bu durumu çok önemsedik. Çocukların sadece akademik süreçlerini değil sosyal aktivitelerini de evde nasıl yapabileceklerini düşündük. Özellikle küçük yaş grubunda çocukların fiziki ihtiyaçları çok ön planda. Onların sürekli oturmasını beklemek gerçekçi değil zaten. Bu nedenle biz onlar için farklı fiziki aktiviteler planladık. Öğretmenleri ile online olarak karşılıklı yapabilecekleri 'Güne merhaba' dansı ile başlamak, günlük fiziksel jimnastik hareketleri yapmak ve onların el becerilerini geliştirici farklı aktivitelerle buluşturuyoruz. Onlar da hem keyifli vakit geçirip hem de bu ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar." şeklinde konuştu.

UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİNİN SÖZLERİ GÜLDÜRDÜ

Bu arada öğrencilerle öğretmenler arasında uzaktan eğitim sırasında komik diyaloglar da yaşanıyor. Görüntülü dersi evden çalışan annesinin toplantısına denk gelen bir öğrenci arkadaşlarını uyardı.Öğrencinin, 'Birazcık kısık sesle konuşabilir miyiz' Annem içeride toplantı yapıyor." demesi güldürdü.

İSTANBUL Öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla bilgisayar başında buluştu

Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:31 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokul öğretmeni, koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilerini görüntülü arayarak yoklama alıyor
Prof. Dr. Özlü: Çaresiz değiliz, virüsü yenebilecek enstrümanlara, güce, silaha sahibiz Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi         
14:44
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı         
14:10
Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı         
14:08
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız         
14:05
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi         
13:44
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı         
12:17
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı         
11:56
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak         
11:22
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu         
08:54
Dur ihtarına uymayan kadın sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı Dur ihtarına uymayan kadın sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı         
03:14
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir         
00:21
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek         
00:18
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 20:24:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL Öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla bilgisayar başında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]