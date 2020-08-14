İSTANBUL-Öğrencilere İngiltere'den master fırsatı geldi - Son Dakika

İSTANBUL-Öğrencilere İngiltere'den master fırsatı geldi

Öğrencilere İngiltere'den master fırsatı geldiİSTANBUL, (DHA) Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve MLA College UK iş birliği, uzaktan eğitim ile tezli MBA derecesi ve iki ayrı diploma alma fırsatı sağlıyor.

Öğrencilere İngiltere'den master fırsatı geldi

İSTANBUL, (DHA) Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve MLA College UK iş birliği, uzaktan eğitim ile tezli MBA derecesi ve iki ayrı diploma alma fırsatı sağlıyor. BAU Global Başkanı Enver Yücel, 'Bütün amacımız iyi insan yetiştirmek, dünyanın gelişimine katkıda bulunmak ve sorunlarını çözmektir. Sektördeki sistemler değişiyor, üniversiteler olarak ayak uydurmalıyız. O yüzden iş birliğini çok önemsiyorum' dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve MLA College UK iş birliği yaptı. BAU'nun güney kampüsünde yapılan lansmanda iş birliğinin detayları paylaşıldı. Buna göre, Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi almak isteyen öğrencilere ve sektör profesyonellerine açık olacak programda, Bahçeşehir Üniversitesi'nde tamamlanan yüksek lisans programı ile diploma derecesini tamamlayan öğrenciler, MLA College'den online olarak tamamlanacak tez çalışması ile Plymouth Üniversitesi'nden akredite MBA derecesi ve iki ayrı diploma sahibi de olabilecek.

DENİZ TİCARETİ HUKUKÇUSU OLARAK ÇALIŞMA FIRSATI

Bunun yanı sıra, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencileri, lisans eğitimleri boyunca MLA College'den hem sertifika alabilecek hem de aldıkları dersleri BAU'da saydırabilecek. BAU Hukuk öğrencileri de aynı şekilde MLA College'den alacakları derslerle mezun olduklarında Türkiye'den Hukuk Fakültesi diploması ve İngiltere'den Sürdürülebilir Denizcilik Operasyonları lisans diploması ile 'Deniz Ticareti Hukukçusu' olarak çalışabilecek.

YÜCEL: AMACIMIZ İYİ İNSAN YETİŞTİRMEK

İngiltere'nin denizcilikte çok iyi bir konumda olduğunu söyleyen BAU Global Başkanı Enver Yücel, 'İş birliği yapıyor olmaktan hem ülkem hem de kurumum adına çok mutluyum. BAU Global olarak kendi erasmusuzumu yaratıyoruz. Erasmus AB'nin öğrenci dolaşım hareketi, 23 yıl önce global olacağımızı söyledik. Dünya vatandaşı olmak önemlidir, dünyanın her yeri bizim önemli. İlk yıllarda 'kampüsümüz dünya' dedik. İstanbul'un kalbinde bir üniversite kampüs bütün dünya, bugün bunlar çok daha iyi anlaşılabiliyor. Bu yolda ilerliyoruz? dedi.

Dünyada denizciliğin hala tam olarak anlaşılamadığını vurgulayan Yücel, 'Özellikle Birleşmiş Milletler (BM) sürdürülebilir kalkınma hedefleri için çalışıyor bunun olması için önceliğimiz denizdir. Bütün amacımız iyi insan yetiştirmek, dünyanın gelişimine katkıda bulunmak, sorunlarını çözmek. Çözüm için daha fazla üretmemiz lazım. Ama geleceği tüketmeden üretmemiz lazım. İyi işler yapacağız ve iyi kurumlardan da öğrencilerin faydalanması için çalışacağız o zaman sınırlar kalkıyor. MLA College UK yıllarca online eğitim veriyor, pandemi döneminde yaptığımız işler ortadadır artık dünya değişti. Dünya pandemi öncesine dönmeyecektir. Sektördeki sistemler değişecektir üniversiteler olarak ayak uydurmalıyız. O yüzden iş birliğini çok önemsiyorum' açıklamasında bulundu.

CHUDLEY: SINIRLARIN ÖTESİNDE BİR EĞİTİM

MLA COLLEGE REKTÖRÜ JOHN CHUDLEY ise, kaliteli eğitim verme tutkuları olduğunu söyleyerek, 'İyi bir eğitim vermek, bireyin hayatını iyi bir şekilde değiştirmek ve onlara fırsat vermek istiyoruz. Uzaktan eğitim bizim için önemli çok ilginç aylar geçirdik ama eğitimi nasıl verdiğimizi sorgulamamıza vesile oldu. Geleneği, geleneksel düşünme biçimini, fırsatları uzaktan eğitimle birleştirmemiz lazım. Birey için en iyi dünyayı yaratmamız gerekiyor, biz de bunu yapıyoruz. Ders vermiyoruz yeni bir eğitim ortamı oluşturuyoruz. Esnek bir program, öğrencilerin akademik danışmanı olacak, öğrencileri destekleyecek' ifadelerini kullandı.

Hedeflerini sıralayan ve iş birliğinin önemine vurgu yapan Chudley, 'Bahçeşehir Üniversitesi'nde tam zamanlı bir diploma programı tamamlamak ve İngiltere'deki MLA College ile uzaktan öğrenim yoluyla bir tez yazarak küresel MBA'i tamamlamak gerçekten sınırların ötesinde bir eğitimdir. Bu model ile öğrenciler, dünyanın dört bir yanından özel dersler alarak uzaktan eğitim aşamasına başlamadan önce sınıf temelli dersler aracılığıyla master düzeyinde eğitim deneyimi kazanacaklar.3 hedefimiz var, birincisi esnek bir eğitim sunmak. Sürdürülebilir çevreyi desteklemek, insanlığın faydasına olacak insanlar yetiştirmek hedefimiz var. BAU'nun hedefleriyle tamamen örtüşmektedir' diye konuştu.

ŞANAL: KENDİ İLGİ ALANLARINA GÖRE TERCİH EDEBİLECEKLER

BAU Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, Yurtdışı Programlar Direktörü Dr. Öğr. Üyesi İrem Şanal da 'İki ayrı diploma programımızı başlatmış bulunmaktayız. Yeni programımız, öğrencilerimize ilgilendikleri disiplinde yüksek lisans eğitimlerini tamamlayıp diploma sahibi olma ve uzaktan eğitim ile İngiltere MLA College'dan, Plymouth Üniversitesi tarafından akredite edilen MBA derecesi ile iki ayrı diploma alma fırsatı vermektedir. Böylelikle öğrencilerimiz, iki farklı disiplinde uzmanlık kazanacak ve işletme yüksek lisans derecelerini, kendi ilgi alanlarına göre tercih edebilecekleri çeşitli lisansüstü program alternatifleriyle zenginleştirme imkanına sahip olacaklardır. BAU-MLA iş birliğinde MBA programımız, öğrencilerimizin yanı sıra sektör profesyonellerine de hitap etmekte olup, hem iki ayrı diploma sahibi olma fırsatı, hem de iş tecrübelerini farklı bir ilgi alanına uygulama imkanı sunacaktır' dedi.

İSTANBUL-Öğrencilere İngiltere'den master fırsatı geldi

Bahçeşehir Üniversitesi, İngiltere, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 15:28

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-Öğrencilere İngiltere'den master fırsatı geldi - Son Dakika
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