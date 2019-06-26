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İSTANBUL - ÖĞRETMEN AYŞE ÇELİK'E BERAAT (1)

55 dakika önce

Serpil KIRKESER - İstanbul DHA - 3 yıl önce telefonla katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden yargılandığı...

İSTANBUL - ÖĞRETMEN AYŞE ÇELİK'E BERAAT (1), System.String[]

Serpil KIRKESER - İstanbul DHA  - 3 yıl önce telefonla katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden yargılandığı davada beraat etti.


 


Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:48 Kaynak: DHA
Ayşe Çelik , İstanbul, Güncel
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