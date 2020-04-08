İSTANBUL-Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL-Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiyor - Son Dakika

İSTANBUL-Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiyor

6 saat önce

Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiyorBurçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- EYÜPSULTAN BELEDİYESİ İLÇEDE FARKLI BRANŞLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖNCÜLÜĞÜNDE 'YÜZ SİPERLİ MASKE' ÜRETİMİNE BAŞLADI.

Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiyor

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- EYÜPSULTAN BELEDİYESİ İLÇEDE FARKLI BRANŞLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖNCÜLÜĞÜNDE 'YÜZ SİPERLİ MASKE' ÜRETİMİNE BAŞLADI. HAFTALIK 1000 ADET ÜRETİLEN YÜZ SİPERLİKLERİ, İLÇEDEKİ SAĞLIK KURULUŞLARINA ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILIYOR.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Eyüpsultan'da eğitim veren 12 okul bünyesinde 3D yazıcılar kullanılarak sağlık çalışanları için haftada 1000 adet 'Yüz koruma siperi' üretiliyor. Yüz koruma siperleri, ilçedeki sağlık çalışanlarının kullanımı için ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarına veriliyor. Ayrıca gönüllü olarak çalışan farklı branşlardaki öğretmenlerin giydikleri tulumlar da yine ilçenin meslek liselerinde gönüllü olarak dikiliyor.

'GECE GÜNDÜZ DEMEDEN BASKILAR DEVAM EDİYOR'

Projenin mimarı Sınıf Öğretmeni Elif Koç, çalışmalar kapsamında dört farklı model geliştirdiklerini söyledi. Koç, 'Gönüllü olarak olabildiğince hızlı basmaya çalıştığımız yüz koruma siperliğimiz var. 3D yazıcılarımızın bir kısmını öğretmenlerimiz kendileri yaptılar. Bir kısmını ise ilçedeki okullarımızdan temin ettik. Okullarımızdaki bilişim sınıflarında üretim yapıyoruz. Sonrasında ihtiyaç talebinde bulunan ilçemizdeki hastanelere istedikleri kadar gönderiyoruz. 4 farklı model geliştirdik. Özellikle farklı modeller yaptık ki, hastanelerden geri dönüşüm almak istedik. Hangisini daha kolay kullanıyorlar, hangileri onlar için daha kullanışlı diye tespit etmek istedik. Şuan da onlardan gelecek talebe göre o modele yoğunlaşacağız' dedi. Çalışan tüm öğretmenlerin gönüllü olduğunun altını çizen Elif Koç, 'Öğretmenlerimizin tamamı gönüllüdür. Gece gündüz demeden baskılar devam ediyor. Makineler sürekli çalışıyor. Bize destek veren ilçe milli eğitim müdürümüz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. 3D yazıcılarla plastik olan kısımları basıyoruz. Sonrasında ön kısımlara asetat kısımları yerleştiriyoruz. En sonda lastik takıyoruz. Lastiklerimizi özellikle delikli olarak aldık. Doktor veya hemşireler kendi ölçülerine göre ayarlayabilirler' şeklinde konuştu.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEĞİMİZ HER ZAMAN DEVAM EDECEK'

'Hedefimiz haftada 1000 maske üretebilmek' diyen Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer, üretimde kullanılan ham madde desteğinin belediye tarafından karşılandığını söyledi. Özer, 'Dünyayı ve ülkemizi etkileyen Koronavirüs salgınında bizler de devletimize milletimize nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük. Milli eğitim camiası olarak, okullarımızda bulunan 3D yazıcıları bir atölye ortamına taşıdık. Gönüllü öğretmenlerimizle birlikte sağlık çalışanlarımız için siperlikli yüz koruyucu maske üretiyoruz. Bu üretimi tamamen gönüllülük esasına dayanarak yapıyoruz. Hedefimiz haftada 1000 adet maske üretebilmektir. Şu anda bir kısmını teslim ettik. Bu üretimimizin ham madde desteği Eyüpsultan Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Bizler de ham maddeyi bu atölyelerde siperliğe dönüştürüp sağlık çalışanlarımıza iletiyoruz' ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞMALARIMIZ GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI'

Çalışmalarını kendi ürettiği 3D yazıcıda yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Cansu Uğurlu Karakuş, 'Maskelerimizi 3D yazıcılarda üretiyoruz. Bu yazıcıyı da kendim ürettim. Tamamen gönüllü bir şekilde çalışıyoruz. Maskelerimizin üzerinde de 'para ile satılmaz' yazıyor. Sağlık çalışanlarımıza gönderiyoruz. Üzerimizdeki tulumları da yine ilçemizde bulunan meslek liselerinin bizler için gönüllü olarak diktiği tulumlardır. Yani buradaki tüm ekipmanlar tamamen gönüllülük esasına dayalı ve tamamen ücretsiz bir şekilde ulaştırılıyor? şeklinde konuştu.

İSTANBUL-Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiyor

Eyüpsultan Belediyesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:42 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda Kovid-19 virüsü izole edildi
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı         
21:40
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı         
21:20
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti         
21:15
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi         
21:00
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi         
20:56
Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor         
20:53
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin         
20:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde         
20:27
Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım         
20:25
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi         
20:00
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı         
19:52
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor         
19:50
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı         
19:36
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik         
19:17
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi         
19:15
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası         
19:06
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu         
19:02
"Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı         
18:53
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi         
18:48
Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor         
18:44
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti         
18:35
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi         
18:31
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz         
18:10
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı         
18:07
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti         
17:41
Bağcılar'da karantinaya alınan binadaki 16 kişinin 10'unda koronavirüs çıktı Bağcılar'da karantinaya alınan binadaki 16 kişinin 10'unda koronavirüs çıktı         
17:22
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı         
17:16
Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok         
17:15
İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı         
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü         
17:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2020 22:06:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL-Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]