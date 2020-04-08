İSTANBUL-Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiyor - Son Dakika

Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiyor

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- EYÜPSULTAN BELEDİYESİ İLÇEDE FARKLI BRANŞLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖNCÜLÜĞÜNDE 'YÜZ SİPERLİ MASKE' ÜRETİMİNE BAŞLADI. HAFTALIK 1000 ADET ÜRETİLEN YÜZ SİPERLİKLERİ, İLÇEDEKİ SAĞLIK KURULUŞLARINA ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILIYOR.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Eyüpsultan'da eğitim veren 12 okul bünyesinde 3D yazıcılar kullanılarak sağlık çalışanları için haftada 1000 adet 'Yüz koruma siperi' üretiliyor. Yüz koruma siperleri, ilçedeki sağlık çalışanlarının kullanımı için ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarına veriliyor. Ayrıca gönüllü olarak çalışan farklı branşlardaki öğretmenlerin giydikleri tulumlar da yine ilçenin meslek liselerinde gönüllü olarak dikiliyor.

'GECE GÜNDÜZ DEMEDEN BASKILAR DEVAM EDİYOR'

Projenin mimarı Sınıf Öğretmeni Elif Koç, çalışmalar kapsamında dört farklı model geliştirdiklerini söyledi. Koç, 'Gönüllü olarak olabildiğince hızlı basmaya çalıştığımız yüz koruma siperliğimiz var. 3D yazıcılarımızın bir kısmını öğretmenlerimiz kendileri yaptılar. Bir kısmını ise ilçedeki okullarımızdan temin ettik. Okullarımızdaki bilişim sınıflarında üretim yapıyoruz. Sonrasında ihtiyaç talebinde bulunan ilçemizdeki hastanelere istedikleri kadar gönderiyoruz. 4 farklı model geliştirdik. Özellikle farklı modeller yaptık ki, hastanelerden geri dönüşüm almak istedik. Hangisini daha kolay kullanıyorlar, hangileri onlar için daha kullanışlı diye tespit etmek istedik. Şuan da onlardan gelecek talebe göre o modele yoğunlaşacağız' dedi. Çalışan tüm öğretmenlerin gönüllü olduğunun altını çizen Elif Koç, 'Öğretmenlerimizin tamamı gönüllüdür. Gece gündüz demeden baskılar devam ediyor. Makineler sürekli çalışıyor. Bize destek veren ilçe milli eğitim müdürümüz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. 3D yazıcılarla plastik olan kısımları basıyoruz. Sonrasında ön kısımlara asetat kısımları yerleştiriyoruz. En sonda lastik takıyoruz. Lastiklerimizi özellikle delikli olarak aldık. Doktor veya hemşireler kendi ölçülerine göre ayarlayabilirler' şeklinde konuştu.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEĞİMİZ HER ZAMAN DEVAM EDECEK'

'Hedefimiz haftada 1000 maske üretebilmek' diyen Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer, üretimde kullanılan ham madde desteğinin belediye tarafından karşılandığını söyledi. Özer, 'Dünyayı ve ülkemizi etkileyen Koronavirüs salgınında bizler de devletimize milletimize nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük. Milli eğitim camiası olarak, okullarımızda bulunan 3D yazıcıları bir atölye ortamına taşıdık. Gönüllü öğretmenlerimizle birlikte sağlık çalışanlarımız için siperlikli yüz koruyucu maske üretiyoruz. Bu üretimi tamamen gönüllülük esasına dayanarak yapıyoruz. Hedefimiz haftada 1000 adet maske üretebilmektir. Şu anda bir kısmını teslim ettik. Bu üretimimizin ham madde desteği Eyüpsultan Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Bizler de ham maddeyi bu atölyelerde siperliğe dönüştürüp sağlık çalışanlarımıza iletiyoruz' ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞMALARIMIZ GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI'

Çalışmalarını kendi ürettiği 3D yazıcıda yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Cansu Uğurlu Karakuş, 'Maskelerimizi 3D yazıcılarda üretiyoruz. Bu yazıcıyı da kendim ürettim. Tamamen gönüllü bir şekilde çalışıyoruz. Maskelerimizin üzerinde de 'para ile satılmaz' yazıyor. Sağlık çalışanlarımıza gönderiyoruz. Üzerimizdeki tulumları da yine ilçemizde bulunan meslek liselerinin bizler için gönüllü olarak diktiği tulumlardır. Yani buradaki tüm ekipmanlar tamamen gönüllülük esasına dayalı ve tamamen ücretsiz bir şekilde ulaştırılıyor? şeklinde konuştu.