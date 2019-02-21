İstanbul Okmeydanı Dönüşümünde Daire Kuraları Çekildi

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Bakan Turhan'ın Test Sürüşüyle Yüksek Hızlı Tren İlk Defa Avrupa Yakasına Geçti

Afyon, Her 100 Dolarlık İthalat Karşılığı 411 Dolarlık İhracat Yaptı

BBG Yarışmasında Birinci Olan 02 Melih, Kazandığı Parayı Ne Yaptığını Anlattı