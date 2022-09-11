İSTANBUL-OKUL ALIŞVERİŞİNİ SON GÜNE BIRAKAN VELİLER EMİNÖNÜ'NÜ TERCİH ETTİ - Son Dakika
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İSTANBUL-OKUL ALIŞVERİŞİNİ SON GÜNE BIRAKAN VELİLER EMİNÖNÜ'NÜ TERCİH ETTİ

11.09.2022 15:35
İSTANBUL-OKUL ALIŞVERİŞİNİ SON GÜNE BIRAKAN VELİLER EMİNÖNÜ'NÜ TERCİH ETTİ

YENİ eğitim-öğretim dönemi yarın başlıyor.

YENİ eğitim-öğretim dönemi yarın başlıyor. Okul alışverişini son güne bırakan veliler, uygun fiyatlar nedeniyle Eminönü çarşısını tercih etti.

Veliler ve öğrenciler bugün sabah erken saatlerde Eminönü'ndeki kırtasiyelerde alışveriş yaparak, eksiklerini tamamladı. Ellerindeki listelerle kırtasiyeleri gezip, fiyat karşılaştırması da yapan aileler, çanta, su matarası, beslenme çantası, defter ve kalem aldı.

EMİNÖNÜ'NÜ FİYATLAR AÇISINDAN TERCİH ETTİK

Küçükçekmece'den geldiğini belirten Bilge Küpeli, "Bütçemizin yettiği kadar çocuklarımıza okul alışverişi yapmak için buradayız. Eminönü'nü fiyatlar açısından tercih ettik. Geziyoruz fakat, henüz uygun fiyatlara rastlayamadık. İki çocuğum var. Çanta, kalemlik gibi ihtiyaçlarımız kaldı, onları alacağız" dedi.Eminönü'ndeki kırtasiyelerde fiyatların daha uygun olduğunu belirten Mihriban Yanık "Biz de burada esnaflık yapıyoruz. Fiyatlara henüz hiç bakmadım ama, genel olarak her şey el yakıyor. Biri 6 diğeri 11'nci sınıfa başlayacak 2 çocuğum var. Son güne bıraktık ama, onlar için alışverişe geldim" diye konuştu.

TOPLAM 1000 LİRAYI BULDUAlışverişi tamamlayan Mikail Çobanyıldızı, "Çocuğuma defter, kalem, silgi aldım, 400 TL ödedim. Liseye giden bir oğlum var, ona da sadece çanta aldım. Toplamda bin lirayı buldu. Burası ucuz diye buraya geldim fakat, yine de pahalı fiyatlar" şeklinde konuştu.Fiyatları normal bulduğunu söyleyen Barış Önder, "Her şeyin fiyatı arttığı gibi kırtasiye ürünlerinin de artmış. Birkaç parça eksiğimiz var, önceden hazırlıklıydık. Boya kalemleri, küçük kırtasiye ürünleri gibi parçaları tamamlamaya geldik" dedi. Kırtasiyeciler ise satışların yeni eğitim ve öğretim dönemi dolayısıyla yoğunlaştığını, bu yoğunluğun birkaç hafta daha devam edeceğini belirtti.

Görüntü dökümü-------------------------Kırtasiyelerin önünden detay görüntüler -Kırtasiyelerin içinden detay görüntüler-Alışveriş yapanlardan detay görüntüler -Röportajlar Bilge Küpeli-Mikail Çobanyıldızı-Mihriban Yanık

-Barış Önder


YORUMLAR
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Sinop'ta sahte para operasyonunda bir kişi tutuklandı Sinop'ta sahte para operasyonunda bir kişi tutuklandı BULGARLAR, OKUL ALIŞVERİŞİNİ DE EDİRNE'DEN YAPIYOR BULGARLAR, OKUL ALIŞVERİŞİNİ DE EDİRNE'DEN YAPIYOR
Kaynak: DHA

Küçükçekmece, alışveriş, Eminönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-OKUL ALIŞVERİŞİNİ SON GÜNE BIRAKAN VELİLER EMİNÖNÜ'NÜ TERCİH ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-OKUL ALIŞVERİŞİNİ SON GÜNE BIRAKAN VELİLER EMİNÖNÜ'NÜ TERCİH ETTİ - Son Dakika
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