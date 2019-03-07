Son Dakika Haberleri: İstanbul -  Okul Önünde 4 Kişiye Çarpıp Kaçtı

İstanbul -  Okul Önünde 4 Kişiye Çarpıp Kaçtı

1 saat önce

Esenyurt'ta okul önündeki kalabalığın arasına dalan otomobil sürücüsü 3 çocuğa ve 1 kadına çarparak kaçtı.

İstanbul -  Okul Önünde 4 Kişiye Çarpıp Kaçtı, System.String[]


Esenyurt'ta okul önündeki kalabalığın arasına dalan otomobil sürücüsü 3 çocuğa ve 1 kadına çarparak kaçtı. 

Olay geçtiğimiz önceki gün öğle saatlerinde Pınar Mahallesinde bulunan bir ilkokul önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okul önünün yoğun olduğu çıkış saatinde  bir anda sokağa hızla bir otomobil girdi. Kontrolsüz şekilde sokağa giren otomobil sürücüsü burada 3 çocuk ve 1 kadına çarparak kaçtı. Bu sırada çevrede bulunan veli ve öğrenciler büyük korku yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan çocuklar ve kadın hastaneye götürüldü. Polis ekiplerinin 4 kişiye çarparak kaçan sürücüyü yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

olay sonrası yaşananlar 

toplanan kalabalık

ambulanslar

AKTÜEL  GÖRÜNTÜLER

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Olay yerinden görüntü

-Diğer detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:47 Kaynak: DHA

İstanbul, Esenyurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Kural Hakkındaki İddialarla İlgili İlk Kez Konuştu: İftiraya Uğradığımı Kanıtlayacağım Bakan Kurum: TOKİ'nin 50 Bin Konut Projesine Başvurular Şu Ana Kadar 5 Bini Geçti

5 Kişiyi Öldüren Saldırganın Hedefinde 4 Kişi Daha Varmış Bakan Çavuşoğlu'ndan Taksicilere ÖTV Sözü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 17:38:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul -  Okul Önünde 4 Kişiye Çarpıp Kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]