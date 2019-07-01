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İstanbul Opera Festivali başlıyor

4 dakika önce

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün projelendirdiği ve 2010 yılından bu yana yerli ve yabancı sanatseverlerin beğenisine sunulan Uluslararası İstanbul Opera Festivali, bu yıl 2-14 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor.

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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün projelendirdiği ve 2010 yılından bu yana yerli ve yabancı sanatseverlerin beğenisine sunulan Uluslararası İstanbul Opera Festivali, bu yıl 2-14 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:08 
Ekonomi
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