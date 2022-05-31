İstanbul oraya akın ediyor, sezon açıldı - Son Dakika
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İstanbul oraya akın ediyor, sezon açıldı

31.05.2022 13:12
İstanbul oraya akın ediyor, sezon açıldı

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları sonrasında vatandaşlar, deniz sezonunu açtı.

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları sonrasında vatandaşlar, deniz sezonunu açtı. Sakarya'nın turizm ilçesi olan Karasu'da kendilerini sahile atan bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları da kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları da artmaya başladı. Bu çerçevede, sıcaklıkların 29 ile 32 dereceleri gösterdiği Sakarya'nın turizm ilçesi Karasu'da tatilciler ve bölge halkının yanı sıra çevre illerde kalan vatandaşlar da kendilerini sahile attı. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar serinlemek için denize girerken, bazı vatandaşlar da kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Ailesiyle birlikte denize gelen Yunus Eymen Samasti, denize girmeyi ve kumda bronzlaşmayı özlediğini belirterek yaza olan özlemini aktardı. Denizin soğuk olduğunu söyleyen Hüseyin Kaptan da pandemiden sonra ilk defa denize girdiğini belirtti.

"YAŞLANDIK ARTIK, DENİZE GİRMİYORUZ AMA PARKTA OTURARAK TADINI ÇIKARTIYORUZ"

İlçede yazlıklarının olduğunu ve her yaz döneminde geldiklerini belirten Safinaz Cinal, "Karasu'da yazlık evimiz var. Karasu'yu çok seviyorum. Her yaz sezonu geliyorum. Karasu çok güzel, İstanbul'a yakın, bize göre düzayak bir yer, insanları da iyi. Eğleniyoruz, yürüyüş yapıyoruz, oturuyoruz, çok güzel bir tatil yeri" derken Remziye Ay da, "İstanbul'dan Karasu'ya 15 yıl önce geldim ve yerleştim. Yaşlandık artık, denize girmiyoruz ama parkta oturarak tadını çıkartıyoruz. Karasu'yu çok seviyorum" dedi.

(Esra Angün - İHA)

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Kaynak: İHA

İstanbul, Sakarya, Turizm, Güncel, Son Dakika

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