Hakkında öldü deniyordu, Orhan Gencebay'dan açıklama geldi: Şükürler olsun, gayet iyiyiz - Son Dakika
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Hakkında öldü deniyordu, Orhan Gencebay'dan açıklama geldi: Şükürler olsun, gayet iyiyiz

17.05.2023 00:56

Türk arabesk müziğinin sevilen ismi Orhan Gencebay, sosyal medyada öldüğüne yönelik yayılan iddialar üzerine açıklama yaptı. 78 yaşındaki sanatçı, "Şükürler olsun, gayet iyiyiz, Henüz vademiz dolmamış, Rabbim bilir. Rabbimize teslim olan biriyiz. O ne derse o olur" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada Orhan Gencebay'ın öldüğü yönünde ortaya atılan iddialar, kısa süre içerisinde oldukça rağbet gördü. Dakikalar içerisinde Türkiye'de en çok aratılan kelime 'Orhan Gencebay' olurken, 78 yaşındaki sanatçıdan açıklama geldi.

"BİRİLERİ AĞIR BİR ŞAKA YAPMIŞ"

Söz konusu iddialar sonrası açıklama yapan Gencebay, "Şükürler olsun, gayet iyiyiz. Henüz vademiz dolmamış, Rabbim bilir. Rabbimize teslim olan biriyiz. O ne derse o olur. Şükürler olsun. Gayet iyiyiz. Merak edenlere buradan en candan sevgi ve selamlarımı yolluyorum, berhudar olsunlar. Birileri demek ki böyle bir şaka yaptı. Ağır bir şaka. Ama biz bunlara yaşamımız boyunca 15-20 defa yaşandı, alıştık. Daha önce de yaşadık bunları, oluyor böyle şeyler. Şuan sağlığımız iyi. Tüm gönül dostlarıma, canlarıma, en candan sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Berhudar olsunlar, Orhan baba iyidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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