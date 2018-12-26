İstanbul- Ortaköy Açıklarında Ceset Bulundu
59 dakika önce İlandır
Ortaköy Sahili açıklarında denizde erkek cesedi bulundu.
Ortaköy
Sahili açıklarında denizde erkek cesedi bulundu. Deniz polisi tarafından iskeleye çıkartılan ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu
Morgu'na götürüldü. Beşiktaş
Ortaköy sahili açıklarında sabah saatlerinde denizde insan cesedi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Cesedin kıyıya çıkarılması için Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi'ne haber verildi.
Deniz polisi tarafından Ortaköy İskelesine çıkartılan cesedin erkeğe ait olduğu belirlendi. Uzun süre denizde kaldığı tespit edilen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:57 Kaynak: DHA
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