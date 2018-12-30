Son Dakika Haberleri: İstanbul- Ortaköy'de Düğün Konvoyu Dehşeti

İstanbul- Ortaköy'de Düğün Konvoyu Dehşeti

36 dakika önce

Haber: Ersan SAN-Kamera: İstanbul/DHABeşiktaş Ortaköy'de motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen düğün konvoyundaki araçların hatalı sollama yapması nedeniyle önünde aniden duran otomobile çarptı.

Haber: Ersan SAN-Kamera: İstanbul/DHA

Beşiktaş Ortaköy'de motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen düğün konvoyundaki araçların hatalı sollama yapması nedeniyle önünde aniden duran otomobile çarptı. Kaza anı kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Palanga Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 TS 8851 plakalı motosikletlin sürücüsü Emrullah M., karşı şeritten gelen düğün konvoyundaki araçların hatalı sollama yapması nedeniyle kaza yaptı. Emrullah M., hatalı sollama yapan araçlara çarpmamak için aniden duran 34 LJ 2311 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosikletli kazayı yara almadan atlattı. Kaldırımdan düğün konvoyundakilere 'Gelin buraya' demesine rağmen konvoydakiler yollarına devam etti. O anlar motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:33 Kaynak: DHA

İstanbul, Ortaköy, 3. Sayfa
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