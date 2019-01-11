İstanbul- Ortaköy'de Kamyon Yoldaki Çukura Düştü

Beşiktaş, Ortaköy'de kola yüklü kamyonun arka tekerleği elektrik kablolarının onarımı için açılan çukura düştü.

Beşiktaş, Ortaköy'de kola yüklü kamyonun arka tekerleği elektrik kablolarının onarımı için açılan çukura düştü. Yükü boşaltılan kamyon başka bir kamyon tarafından çekilerek kurtarıldı.



Ortaköy'de kumpir satan dükkanlara sipariş üzerine içecek götüren kamyon, saat 10.00 sıralarında yolun altından geçen elektrik kablolarının onarımı için açılan çukura düştü. Arka tekerleği çukura gömülen aracı kurtaramayan sürücü, kola yüklü kamyonu boşalttı. Kamyon çelik halat yardımıyla başka bir kamyon tarafından çekilerek kurtarıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Transfere İhtiyacımız Yok

Beşiktaş, DG Sivasspor'da Forma Giyen Douglas'ın Peşine Düştü

Beşiktaşlı Tolgay Arslan Fenerbahçe'yle Anlaştı, Kulüplerin Anlaşmasını Bekliyor

Süper Ligde İkinci Yarının İlk 3 Haftalık Programı Belli Oldu