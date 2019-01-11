Son Dakika Haberleri: İstanbul- Ortaköy'de Kamyon Yoldaki Çukura Düştü

İstanbul- Ortaköy'de Kamyon Yoldaki Çukura Düştü

32 dakika önce

Beşiktaş, Ortaköy'de kola yüklü kamyonun arka tekerleği elektrik kablolarının onarımı için açılan çukura düştü.

Beşiktaş, Ortaköy'de kola yüklü kamyonun arka tekerleği elektrik kablolarının onarımı için açılan çukura düştü. Yükü boşaltılan kamyon başka bir kamyon tarafından çekilerek kurtarıldı.

Ortaköy'de kumpir satan dükkanlara sipariş üzerine içecek götüren kamyon, saat 10.00 sıralarında yolun altından geçen elektrik kablolarının onarımı için açılan çukura düştü. Arka tekerleği çukura gömülen aracı kurtaramayan sürücü, kola yüklü kamyonu boşalttı. Kamyon çelik halat yardımıyla başka bir kamyon tarafından çekilerek kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:18 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Ortaköy, Güncel
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