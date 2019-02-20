İstanbul - Osman Kavala Soruşturması Tamamlandı (1)
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Haber: Serpil KIRKESER - İstanbuyl DHAGezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
Haber: Serpil KIRKESER - İstanbuyl DHA
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamedeki şüpheliler arasında Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora da yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:26 Kaynak: DHA
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