İstanbul Otizmli Bireylerin Eğitimi Akademik Düzeyde Verilecek

Otizmli bireylerin eğitimi akademik düzeyde verilecekİSTANBUL, ( DHA )- Maltepe Üniversitesi ve Tohum Otizm Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile 'Otizmli Bireylerin Eğitimi Sertifika Programı' kapsamında otizm eğitimleri akademik düzeyde verilecek.Maltepe Üniversitesi ve Tohum Otizm Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü Marma Otel İstanbul 'da yapılan imza törenine Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaplan, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin , çok sayıda davetli ve akademisyen katıldı.Törenin açılış konuşmasını yapan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Tohum Otizm Vakfı'nı uzun süredir gönüllülük esasıyla yaptıkları için tebrik etti. Karasar, 'Çocuğa dokunanlar ve akademik boyutuna destek olanlar bir araya geldi' dedi.'EĞİTİM İÇİN YAPABİLECEĞİMİZ HER TÜRLÜ KATKIYI YAPIYORUZ''Otizmli çocukların bu tür problemleriyle ilgilenen ülkemizde özveriyle çalışan ve kurucularının tamamen sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğü ve gönüllülük esasına dayalı kurgulanan bir yapı var' diyen Prof. Dr. Şahin Karasar, 'Biz özellikle çocuklar meselesi gündeme gelince Maltepe Üniversitesi olarak geleceğimizin bekçilerini yetiştirmek anlamında her projeye gönüllü olarak giriyoruz ve sosyal sorumluluk olarak görüyoruz ve yapabileceğimiz her türlü katkıyı yapıyoruz' dedi.Otizm spektrum tanısı olan çocuk sayılarının her geçen gün arttığını ifade eden Karasar, 'Bu durumu gördüğümüz zaman eğitim fakültemizin alana ne tür katkısı olabileceğini düşündük ve vakfı ziyaret ettik. Özel eğitim alanında otizmli çocukların eğitimini üstlenme sorumluluğu olan öğretmenlerin eğitimi sertifika programını başlattık' diye konuştu.'OTİZM ÇOCUKLARIN EĞİTİMİYLE İLGİLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ FONLUYORUZ'Bu program nedeniyle telefonların kilitlendiğini, talebin çok fazla olduğunu ve bu durumdan duydukları memnuniyeti ifade eden Karasar, 8 hafta süreli program için şöyle konuştu:'Otizmli çocukları eğitecek kitle tarafından çok büyük bir talep olduğunu da böylece görmüş olduk. Üniversite olarak bu durumdan çok memnun olduk. Akademik tarafta işin mutfağında otizmli çocukların eğitimiyle ilgili bilimsel araştırma projeleri fonluyoruz. Bu alanda çalışma yapmak isteyen hem akademisyenleri hem pratisyenlere kaynak yaratarak bu alanda çalışma yapmalarını teşvik ediyoruz.Ülkemizde bu işin duayenleri artık çok az sayıda. Hem pratikte, uygulamalı eğitime kafa yoran kesim bir araya gelip eğitimleri kurguladı. Amacımız sadece sertifikayla taçlandırmak değil, otizmli çocuğun hayatına dokunacak insanda bir değişiklik yaratabilmek, nitelikli katkı verebilmek. Bunu başardığımız anda biz de mutluluğumuzun ilk meyvelerini almış olacağız.'OTİZMİN NE KADAR FARKINDAYIZ?Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, yüzde 59'luk kitlenin otizmin ne demek olduğunu bilmediğini söyledi. Toplumun yaklaşık yüzde 18'inin tam olarak otizmin ne olduğunu bildiğini ifade eden Sezgin, 'Daha yapacak çok işimiz var. Maltepe Üniversitesiyle yaptığımız bu protokol ile asıl hedefimiz sınıflardaki öğretmenlerimizin bilgilerine katkıda bulunmak, geliştirmek. Özellikle sözleşmeli öğretmenlere katkı sağlamayı amaçlıyoruz böylelikle otizmli öğrencilerimizin de çalışırken daha başarılı olmalarını sağlamayı hedefliyoruz' dedi.'ASIL TEDAVİ EĞİTİM'Otizmli bireylerin tek tedavisinin eğitim olduğunun altını çizen Sezgin, 'Tedavi için çalışmalar devam ediyor ama henüz bulunan mucizevi bir ilaç, yöntem yok. Ailelerin bu konudaki kararlılığı ve eğitime olan inancı ve katkısı çocuğun başarısında son derece önemli. Otizm, nedeni belli olmamakla beraber ne yazık ki giderek artıyor. Görülme oranı 68'de 1 hatta 59'da 1 oranları telaffuz ediliyor. Otizme çağımızın vebası gibi bakılabilir' diye konuştu.'ÇOCUĞUNUZU İYİ GÖZLEMLEYİN'Ailelere büyük görev düştüğünü kaydeden Sezgin, Sağlık Bakanlığı 'nın da konuyla ilgili yeni proje başlattığını söyledi. Ailelere çocuklarını iyi gözlemlemeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Sezgin, sözlerini şöyle tamamladı:'Ailelere düşen görev kadar çocuk doktorları ve aile hekimlerine de görev düşüyor. Sağlık Bakanlığı da bu konuda yeni bir proje başlattı. Tüm aile hekimlerini bilgilendiriyor. Çocuklarımızı aşıya götürdüğümüz zaman sadece kilosuna, boyuna ve aşısına dikkat edilmeyecek. Aynı zamanda çocuğumuzun yaşına uygun gelişimsel belirtileri gösterip göstermediğine de dikkat edilecek. Çocuğumuzla sadece yedirmek, uyutmak yönünde değil aynı zamanda 'Bizimle göz teması kuruyor mu' Belli başlı oyunları oynuyor mu? Bize gülümsüyor mu?? gibi tepkilerine bakarak çok rahat takip etmemiz mümkün. Annelere biraz daha fazla görev düşüyor. Herkesi otizmin farkında olmaya davet ediyorum.?(Tür: İstanbul)