İSTANBUL-OTOBÜSTE BAŞKASININ FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİ İDDİA EDİLEN KİŞİYE DAYAK KAMERADA - Son Dakika
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İSTANBUL-OTOBÜSTE BAŞKASININ FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİ İDDİA EDİLEN KİŞİYE DAYAK KAMERADA

24.07.2022 10:51
İSTANBUL-OTOBÜSTE BAŞKASININ FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİ İDDİA EDİLEN KİŞİYE DAYAK KAMERADA

KADIKÖY'de seyir halindeki otobüsün içerisinde başkasının fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişi, diğer yolcular tarafından darbedildi.

KADIKÖY'de seyir halindeki otobüsün içerisinde başkasının fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişi, diğer yolcular tarafından darbedildi. Yolcular tarafından tokatlanan ve güçlükle tutulan kişinin cep telefonuna el konulurken, otobüste yaşananlar görüntülere yansıdı.

Olay, dün saat 17.40 sıralarında Kadıköy Göztepe mevkiinde meydana geldi. Yenidoğan-Kadıköy seferini yapan 19EK hat numaralı otobüs içerisinde yolcuların fotoğrafını çektiği iddia edilen bir kişi, yolcuların sert tepkisi ile karşılaştı. Otobüsteki yolcular tarafından tutulan şüpheli, bu duruma direnince art arda tokat yedi. Bağırarak yolcunun elinden kurtulmaya çalışan şüphelinin cep telefonu, başka bir yolcu tarafından alındı. Direnmeye devam eden şüpheliyi tutan bir yolcu, "Kurbanlık koyun gibi patlatırım bir tane sana, sus dilini kopartacağım senin" şeklinde sözlerin ardından tokat atmaya devam etti. Bu sırada kadın yolculardan biri, "Yeter artık vurma" derken, başka kadın ise "Hak ediyor, vursun bırak" şeklinde ifadeler kullandı. Otobüste yaşanan gerginlik, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntü dökümü:

----------------------Cep telefonu -Yolcunun tutulması-Yolcunun tokatlanması-Yaşanan gerginlik


- İstanbul
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İstanbul Valiliği, Kadıköy'deki Suruç Anması Girişiminde 106 Kişinin Gözaltına Alındığını Duyurdu İstanbul Valiliği, Kadıköy'deki Suruç Anması Girişiminde 106 Kişinin Gözaltına Alındığını Duyurdu
Kaynak: DHA

Yenidoğan, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-OTOBÜSTE BAŞKASININ FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİ İDDİA EDİLEN KİŞİYE DAYAK KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-OTOBÜSTE BAŞKASININ FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİ İDDİA EDİLEN KİŞİYE DAYAK KAMERADA - Son Dakika
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