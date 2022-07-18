OTOGARDA BAYRAM DÖNÜŞÜ HAREKETLİLİĞİ - Son Dakika
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OTOGARDA BAYRAM DÖNÜŞÜ HAREKETLİLİĞİ

18.07.2022 10:02

KURBAN Bayramı tatilinde memleketlerine ya da tatil beldelerine gidenlerin İstanbul'a dönüşleri sürerken, sabah saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik yaşandı.

KURBAN Bayramı tatilinde memleketlerine ya da tatil beldelerine gidenlerin İstanbul'a dönüşleri sürerken, sabah saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik yaşandı.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını fırsat bilenler tatillerini geçirmek üzere memleketlerine ya da tatil beldelerine gitti. Tatilin bitmesiyle şehir dışında olanların İstanbul'a dönüş yolculuğu sürüyor. Sabah saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş hareketliliği yaşandı. Bayram tatilini Samsun'da geçirdiğini söyleyen Semiha Dursun, Güzel geçti. En son 2 ay önce gitmiştim. Sık sık gidiyorum. Yollar rahattı. dedi. Aydın'dan İstanbul'a dönen Ahmet Çekilmez, Bayram güzel geçti gece geldiğimiz için yollar boştu. Burada biraz yoğunluk var. Taksi bekliyoruz almıyorlar diye konuştu.

GİDİŞ 20 SAAT SÜRDÜ

Onur Kırman, Gidişte yoğundu. Ünye'ye 18, 20 saat sürdü. İstanbul'a giriş biraz yoğundu burası hareketli dedi. Otogarda 30 yıldır esnaf olan ve taşımacılık yapan Ali Kızıltoprak, Normalde çok yoğun olması lazımdı. Eski bayramlara göre burası sıfır şuan. Eskiden olsa otobüs kuyruğu Metris'e kadar uzardı. Pandemide çok azaldı. Bu sene biraz yoğun olur diye düşündük ama yine az. diye konuştu.

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İSTANBUL-OTOGARDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU İSTANBUL-OTOGARDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU AŞTİ'de bayram tatili dönüşünde yolcu hareketliliği AŞTİ'de bayram tatili dönüşünde yolcu hareketliliği
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOGARDA BAYRAM DÖNÜŞÜ HAREKETLİLİĞİ - Son Dakika

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