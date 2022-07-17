İSTANBUL-OTOGARDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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İSTANBUL-OTOGARDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU

17.07.2022 12:07

KURBAN Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenler geri dönmeye başladı.

KURBAN Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenler geri dönmeye başladı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler İstanbul'a geri dönmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluştu. Memleketine gidenler yanlarında erzak kolileri geldi. Yolcular ve otobüs firmaları yetkilileri bayramın iyi geçtiğini ifade etti.

Otobüs firması çalışanı Kadir Kaymaz, "Şu anda bayram sonrası dönüşler başladı. Bu yoğunluk bayram sebebiyle. Şu anda gidiş yok fakat dönüşler var. Çok yoğundu. Kimse şikayet etmesin herkes seyahat edebiliyor" ifadelerini kullandı. Şahin Genç, "Buradan Kars'a gittik. Kurbanımızı kestik. Sadece gidişte herkes aynı anda çıktığı için biraz trafik oldu" dedi. Harun Çiçek, "Peynir, ekmek getirdik. Burada pahalı olduğu için Kurtalan'dan getirdik. Yolcuğumuz bir gün sürdü" dedi. Ali Fikri Özdemir, "Köy yumurtasını Samsun Bafra'dan getirdik. İyi olduğu için oradan aldık. Tatilimiz bitti, pazartesi iş başı yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-OTOGARDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU - Son Dakika

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