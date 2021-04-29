İSTANBUL OTOGARDA PATLAYICI BIRAKAN ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

-Şüphelilerin, kapanma yoğunluğundan dolayı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 4 ayrı yere patlayıcı koymayı planlandıkları belirtildi.

Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,- 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na 5 kilogram patlayıcı bırakan 3 şüphelinin otogara gelişleri ve kaçışlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıklamıştı. Operasyonun görüntüleri saniye saniye DHA kamerasınca görüntülenmiş, güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansımıştı.

Dün sabah 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polisin operasyonuyla bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Polis ekipleri patlayıcıyı bırakan A.R.,İ.Z., isimli şüphelileri kaçarken, kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin bıraktığı çantadan 6 adet düzenek şeklinde sigara kartonları içerisine hazırlanmış patlayıcı çıktı. Patlayıcıların 4'ünün uzaktan kumandalı, 2'sinin zaman ayarlı düzeneğine sahip olduğu bildirildi. Toplamda 5 kilogram plastik C4 patlayıcı maddesinin kullanıldığı öğrenildi. Düzenekte kullanılan cep telefonu ve piller dikkat çekti.

OTOGARDA 4 AYRI YERE PATLAYICI KOYMAYI PLANLADIKLARI BELİRTİLDİSoruşturmayı genişleten ekipler, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Ekipler, incelemelerin sonunda şüphelilerin, olayın sabahında otogara 3 kişi geldiklerini tespit etti. Polis ekipleri, bunun üzerine 3. şüpheli Y.S.'yi de gözaltına aldı. Öte yandan şüphelilerin, tam kapanma yoğunluğundan dolayı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 4 ayrı yere bomba koyup patlatmayı planlandıkları ve eyleme geçmek üzereyken, ekiplerce yakalandıkları belirtildi.

ŞÜPHELİLER KAMERARADA Şüphelilerin, otogara sabah ve akşam saatlerinde geldikleri anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde ilk olarak sabah saatlerinde 3 şüpheli otogara geliyor. Şüpheliler bir süre sonra buradan ayrılıyor. Diğer görüntülerde ise 2 şüpheli tekrar buraya geliyor. Şüpheliler bir süre sonra koşmaya başlıyor. Şüphelilerden biri yolun karşısına geçerken sırtındaki çantayı atıyor, koşarak uzaklaşıyor.

Görüntü dökümü: ----------------şüphelilerin sabah saatlerinde gelmeleri-akşamüstü gelen 2 şüpheli-Şüphelilerin kaçması