İstanbul otogarında 5 kilogramlık 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin mahkemeye sevk edilen 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi
02.05.2021 18:35
İstanbul otogarında 5 kilogramlık 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin mahkemeye sevk edilen 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
İstanbul otogarında 5 kilogramlık 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin mahkemeye sevk edilen 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi
İstanbul, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İstanbul otogarında 5 kilogramlık 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin mahkemeye sevk edilen 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi - Son Dakika
Son Dakika Manchester United taraftarları Liverpool maçı öncesi stadı bastı Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşen ilk takım Denizlispor oldu Komandolar, zorlu arazi şartlarında teröristlerin izini sürüyor Bakan Varank, Babacan'ın 'Fren Ali' sözlerini eleştirdi: Kore yemeği yiyemeyince kriz çıkaran kimdi? Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu 'Astral seyahatle uzaya gittim, geldim' diyen Yusuf Güney geri adım atmıyor Sezgin Baran Korkmaz asıl şimdi yandı! Bekçi Ziyaattin üzerinden kurduğu ağ deşifre edildi