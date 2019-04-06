Son Dakika Haberleri: İstanbul -   - Otomobilde Mahsur Kalan Pelin Bebeği İtfaiye Kurtardı

İstanbul -   - Otomobilde Mahsur Kalan Pelin Bebeği İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN- İSTANBUL DHAKartal'da aracın içinde mahsur kalan Pelin bebek itfaiye tarafından kurtarıldıOlay Kartal Soğanlık Mahallesi'nde meydana geldi.

İstanbul -   - Otomobilde Mahsur Kalan Pelin Bebeği İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN- İSTANBUL DHA

Kartal'da aracın içinde mahsur kalan Pelin bebek itfaiye tarafından kurtarıldı

Olay Kartal Soğanlık Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yaşındaki Pelin bebeğin bulunduğu araçtan inen baba, bir anda kapıların kilitlendiğini farketti. Anahtar içeride olduğu için kapı açılmayınca durum itfaiye bildirildi. Olay yerine itfaiye otomobil yan camını kırarak kilitli kapıyı açtı. Pelin bebek olay yerine gelen annesine verildi. Annesi uzun süre bebeğine sarılarak öptü. Pelin bebek itfaiye ve sağlık ekiplerinin de ilgi odağı oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Aracın camının kırılma anı

-Bebeğin anne ile kavuşması

- İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Kırılan camların görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:24 Kaynak: DHA

DHA, Kartal, İtfaiye, Güncel
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