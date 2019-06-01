İSTANBUL - OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
36 dakika önce
AVCILAR'da bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce uzağa düşerek ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:41 Kaynak: DHA
AVCILAR'da bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce uzağa düşerek ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde Reşitpaşa ile Talimhane Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Talimhane Caddesi'nden gelen Polat Yanıklar yönetimindeki 34 CAR 268 plakalı otomobile, Reşitpaşa Caddesi'nden Gümüşpala Mahallesi yönüne giden Hasan Enç (36) yönetimindeki motosiklet çarptı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, motosikleti kullanan başında kask bulunan Hasan Enç, çarpmanın şiddetiyle metrelerce uzakllıkta asfalt zemine düştü. İhbar üzerine 112 ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Bacağında kırık olduğu belirlenen, ayrıca bilinci kapalı motosiklet sürücüsü Hasan Enç, hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından otomobilden inen tıbbi ilaç temsilcisi Polat Yanıklar ile yanındaki kadın, 112 ekibi gelinceye kadar yaralı sürücünün başından ayrılmadı.
İftar saatine yakın meydana gelen kaza nedeniyle kavşakta trafik kilitlenirken, polisler meraklı kalabalığı uzaklaştırmada zorlandı. Bazı kişiler, ellerindeki cep telefonları ile kaza yapan motosiklet ile otomobili görüntülemeye çalıştı. Araç sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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Yaralı kaza yerinde
Otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki kadın yaralının başında
Çevredeki kalabalık
112 ekibi gelirken ve ilk müdahaleyi yaparken
Bir kadın kazayı anlatırken
Araçta bulunan kadın
Motosiklet ve otomobilin kaza ardından görüntüleri
Bir işyerinin güvenlik kamerasında kavşağın görüntüsü
Cep telefonları ile kaza yerine yaklaşıp görüntü almaya çalışanlar
- İstanbul
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