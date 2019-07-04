İSTANBUL- OTOMOBİLİN ALTINDA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
1 saat önce
ŞİŞLİ'de otomobilin altına giren kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:36 Kaynak: DHA
ŞİŞLİ'de otomobilin altına giren kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Yaralı kedi, araç sahibi tarafından veterinere götürüldü. Büyükdere Caddesi
üzerinde sabah saatlerinde aracıyla seyir eden Canberk Okutay, diğer araçların korna çalması ve uyarılarıyla aracının altında bir kedi olduğunu öğrendi. Hemen aracını yol kenarına park eden sürücü, kediyi aracın altından çıkarmaya çalıştı. Kriko ile aracı kaldıran Okutay, kediyi sıkıştığı yerden kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Seyrantepe itfaiye ekibi, kediyi kurtarmak için hava yastığı ile otomobili kaldırdı. Kedi yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yol kenarına alınan kediye su veren itfaiye erleri kedinin yaralı olduğunu fark etti. Bir kutuya konulan kediyi araç sahibi Canberk Okutay, veterinere götürdü. Okutay, Ben aracımla ilerliyordum. Diğer sürücüler arkadan korna çalarak beni uyardı. Ben de aracımı durdurarak baktım. Aracın altında bir kedi var. İtfaiyeyi aradım. Kedi yaralı olduğu için en yakın veterinere götürüyorum.İnşallah sahiplenirim dedi.
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