İstanbul- - Otomobilin Kontrolünü Kaybedince Önüne Aldığı İşçiyle Duvarı Yıktı

Avcılar'da otomobil servisinde yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdıHaber-Kamera Ersan SANİSTANBUL DHAAvcılar'da otomobil servisinde çalışan bir kişi tamire gelen bir aracı servise çekmeye çalışırken, aracın kontrolünü kaybederek aynı işyerinde çalışan başka bir işçiye çarptı.

Avcılar'da otomobil servisinde yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı



Haber-Kamera Ersan SANİSTANBUL DHA



Avcılar'da otomobil servisinde çalışan bir kişi tamire gelen bir aracı servise çekmeye çalışırken, aracın kontrolünü kaybederek aynı işyerinde çalışan başka bir işçiye çarptı. Kazada önüne aldığı çalışanı sürükleyen otomobil, yıkama bölümünün duvarını yıktı. Yaralanan çalışan hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.



Firuzköy Mahallesi Mezarlık Altı Caddesi'nde bulunan bir oto tamirhanesindeki olay geçen salı günü yaşandı.



Ercan Polat aracını tamir için buraya getirdi. İşyeri çalışanı Ali Osman Avcı arızalı aracı servis alanına götürmek için çalıştırdığı sırada aracın kontrolünü kaybederek, yine aynı işyerinin oto yıkama bölümünde çalışan Rıfat Dimetokalı'ya çarptı. Dimetokalı'yı önüne alan araç yıkama bölümünün duvarını yıktı. Duvarla aracın arasında sıkışan Dimetokalı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis otomobil sahibin ve Dimetokalı'ya çarpan Avcı'nın ifadesini aldı. Yaralı Dimetokalı'nın kendisine çarpan iş arkadaşı Avcı'dan şikayetçi olmadığı öğrenildi.



Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tamire gelen aracı çalıştıran Avcı, oto yıkamanın önünde temizlik yapan Dimetokalı'ya hızla çarpıyor. Dimetokalı aracın önünde oto yıkama bölümüne doğru sürükleniyor. Kazayı görenler oto yıkamacıya doğru koşuyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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