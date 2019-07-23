Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- OTOMOBİLLERE ÇARPAN İŞ MAKİNASI KALDIRIMA ÇIKTI
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL- OTOMOBİLLERE ÇARPAN İŞ MAKİNASI KALDIRIMA ÇIKTI

12 dakika önce

Esenler'de, yol bakım ve onarım çalışması sırasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinası, iki otomobile çarparak, kaldırıma çıktı.

Esenler'de, yol bakım ve onarım çalışması sırasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinası, iki otomobile çarparak, kaldırıma çıktı.
Olay, Namık Kemal Mahallesi, 30. Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ekipler yolda oluşan çukurlar nedeniyle bakım, onarım çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında, bir iş makinası ismi öğrenilemeyen operatörünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yokuş aşağı inen iş makinası sokakta bulunan iki otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durdu. Kaza sırasında sokakta çok sayıda kişinin bulunduğu öğrenildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iş makinasının çarptığı otomobillerde hasar oluştu.
İSTANBUL- OTOMOBİLLERE ÇARPAN İŞ MAKİNASI KALDIRIMA ÇIKTI
Esenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Milletvekili Yeneroğlu, Akit gazetesindeki köşe yazısına tepki gösterdi Türk Donanması Doğu Akdeniz'de! Görüntüleri MSB sosyal medya hesabından paylaştı Trans birey katilinden iğrenç savunma: Bana, "Üç kişi toplu ilişkiye girelim" dedi Akbank konut kredisi faizini düşürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 14:01:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- OTOMOBİLLERE ÇARPAN İŞ MAKİNASI KALDIRIMA ÇIKTI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]