İSTANBUL- OTOMOBİLLERE ÇARPAN İŞ MAKİNASI KALDIRIMA ÇIKTI
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Esenler'de, yol bakım ve onarım çalışması sırasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinası, iki otomobile çarparak, kaldırıma çıktı.
Esenler Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:49 Kaynak: DHA
'de, yol bakım ve onarım çalışması sırasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iş makinası, iki otomobile çarparak, kaldırıma çıktı.
Olay, Namık Kemal
Mahallesi, 30. Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ekipler yolda oluşan çukurlar nedeniyle bakım, onarım çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında, bir iş makinası ismi öğrenilemeyen operatörünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yokuş aşağı inen iş makinası sokakta bulunan iki otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durdu. Kaza sırasında sokakta çok sayıda kişinin bulunduğu öğrenildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iş makinasının çarptığı otomobillerde hasar oluştu.
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