Son dakika haberi! İSTANBUL-OTOYOLDA BARİYERLERE GİREN KAMYON DEVRİLDİ: 1 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi! İSTANBUL-OTOYOLDA BARİYERLERE GİREN KAMYON DEVRİLDİ: 1 YARALI

04.10.2022 06:12

Edinilen son dakika haberine göre BEYKOZ, Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere giren kamyon devrildi.

BEYKOZ, Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere giren kamyon devrildi. Kazada ağır yaralanan kamyonun sürücüsü Hüseyin Ak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Beykoz Riva sapağını geçtikten sonra meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde bulunan Hüseyin AK yönetimindeki 64 AV 409 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere girdi. Kamyon devrilirken, sürücü ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Hüseyin Ak hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri bir süre tedbir amaçlı olay yerinde bekledi. Polis ve jandarma ekipleri ise olay yerinde önlem alarak inceleme yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Hüseyin Ak, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İSTANBUL-OTOYOLDA BARİYERLERE GİREN KAMYON DEVRİLDİ: 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İSTANBUL-OTOYOLDA BARİYERLERE GİREN KAMYON DEVRİLDİ: 1 YARALI - Son Dakika
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