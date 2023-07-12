Ölü bulunan Maseratili Polis'in eşi çok sert konuştu: Ne geçti eline avukat? - Son Dakika
Üye Girişi

Ölü bulunan Maseratili Polis'in eşi çok sert konuştu: Ne geçti eline avukat?

12.07.2023 13:13

Eşine ait Maserati otomobille İzmir-İstanbul otoyolunda karıştığı kavga sebebiyle "Maseratili Polis" olarak lanse edilen ve açığa alınan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün dün araç içerisinde cesedi bulundu. Kafasından silahla vurularak yaşamını yitirdiği anlaşılan Üçgül'ün karısı ise sosyal medyadan isyan ederek kocasının trafikte kavga ettiği avukatı suçladı. Acılı kadın, "Benim eşim onurlu, gururluydu. Atılan iftiraları hazmedemedi. Rabbim hesabını soracak. Ne geçti eline avukat?" dedi.

İzmir- İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobildeyken trafikte tartıştığı avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanan ve açığa alınan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül, dün aracında başında vurulmuş halde ölü bulundu. Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül, "Bu adamı el birliği ile intihara sürükleyen hesabını verecek. Acımı bile yaşayamıyorum. Hala asılsız haberler. Benim eşim onurlu, gururluydu. Atılan iftiraları hazmedemedi. Rabbim hesabını soracak. Ne geçti eline avukat?" dedi. Öte yandan otopsi raporu ile Üçgül'ün intihar ihtimalinin güçlendiği bildirildi.

TRAFİKTE AVUKATLA ETTİĞİ KAVGAYLA GÜNDEME GELDİ

Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre 22 Nisan'da saat 17.30 sıralarında İzmir-İstanbul Otoyolu'nda 34 BJC 892 plakalı otomobilin sürücüsü avukat Fatih Uzun ile 48 TC 377 plakalı aracın sürücüsü Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma çıktı. Birbirleriyle küfürleşen taraflar, araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü. Fatih Uzun'un, Üçgül'e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül'ün ise Fatih Uzun'un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da "Kimin, kim olduğunu bilemezsin" dediği belirtildi. Fatih Uzun'un ise "Senin plakan TC, bütün cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde. Bu yere düşmenin hesabını sana soracağım. Bu iş, burada bitmedi" diyerek tehdit ettiğine yer verilen iddianamede; olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarıldı.

İstanbul Otoyolu'nda Tartışma Sonucu Ölen Polis Memurunun Ölümü İntihar Olabilir

HAPSİ İSTENMİŞTİ

Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.

MAL VARLIĞI İNCELEME ALTINA ALINDI

Olayın ardından polis Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Üçgül'ün görev yeri değiştirildi. Üçgül, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'nden daha pasif bir birime alındı. Müfettiş hem otoyolda gerçekleşen olayı hem de polisin mal varlığını inceleme altına aldı.

İstanbul Otoyolu'nda Tartışma Sonucu Ölen Polis Memurunun Ölümü İntihar Olabilir
İncelemede Üçgül, Maserati'nin karısına ait olduğunu belirtmişti.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Soruşturma süreci devam ederken, dün Muğla'nın Ortaca ilçesi Gökbel Mahallesi'ndeki ormanda park halindeki kamyonette Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cansız bedeni bulundu. İlk incelemede, Üçgül'ün tabanca ile başına ateş ederek intihar ettiği üzerinde duruldu. 3 çocuk babası Üçgül'ün cenazesi, otopsi Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Otopsisi tamamlanan Üçgül'ün bitişik atış sonucu öldüğü belirlendi. Otopsi raporu ile Üçgül'in intihar ihtimalinin güçlendiği bildirildi. Üçgül'ün cenazesi, otopsiden sonra yakınlarına teslim edildi. Üçgül'ün cenazesi, öğle vakti Ortaca ilçesi Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gökbel Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İstanbul Otoyolu'nda Tartışma Sonucu Ölen Polis Memurunun Ölümü İntihar Olabilir

KARISI İSYAN ETTİ: CİĞERİNİZ YANSIN

Trafikteki olaydan sonra sahip olduğu Maserati otomobili ile gündeme gelen Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül ise sosyal medyadan paylaşım yaptı. Üçgül, paylaşımda, "Bu adamı, el birliği ile intihara sürükleyen hesabını verecek. Acımı bile yaşayamıyorum. Hala asılsız haberler. Benim eşim onurlu, gururluydu. Atılan iftiraları hazmedemedi. Çocuklarım babasız kaldı. Sizin de ciğeriniz yansın. Rabbim hesabını soracak. Ne geçti eline avukat? Vurmadı bile sana. Nasıl bitirdiniz dağ gibi adamı? Bir lokma haram yemedi, yedirtmedi" dedi.

İstanbul Otoyolu'nda Tartışma Sonucu Ölen Polis Memurunun Ölümü İntihar Olabilir
Kaynak: DHA
YORUMLAR (10)
  • TC Tabak: Allah rahmet eylesin demeli ölmüş insanın arkasından. O hesabını Kendi verecek. Bu dünyadan öbür dünyaya bir parça mal götüreni görmedim. Kendi defterinizi iyilikler ile doldurunuz. Cevap Yaz 19 2 Yayından Kaldır
  • Suleyman Dag: Kadın zayıflama hapları satıyormuş fakat kendisi kullanmamış herhalde. Işe yaramayan ilaçları kendisi kullanmayıp bilinçsizce zayıflamak isteyenlere satıp köşeyi donmusler. Yada bu paranın başka bir kaynağı olmalı. Cevap Yaz 59 3 Yayından Kaldır
  • MUSTAFA AKTAŞ: Bu memurun amiri müdürü ve yakınlarının da mal varlığı araştırılsın Cevap Yaz 104 4 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Fatih Uzun, İstanbul, İntihar, Otopsi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ölü bulunan Maseratili Polis'in eşi çok sert konuştu: Ne geçti eline avukat? - Son Dakika


Son Dakika
14:41 Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino'yu transfer etti
14:37 Galatasaray bombayı patlattı! Angelino'yu müjdeleyen paylaşımı yaptılar
14:37 Erdoğan, NATO Zirvesi'nde görüşmelere devam ediyor
14:33 Kanada, Erdoğan-Trudeau görüşmesi sonrası silah ambargosunu kaldırdıkları iddiasını yalanladı
14:23 Ronaldo, Müslüman futbolseverleri mutlu etti! Secdeden sonra şimdi de verdiği selam ile gündem oldu
14:09 Ronaldo, Müslüman futbolseverleri yine mest etti! Secdeden sonra şimdi de herkes verdiği selamı konuşuyor
13:58 Enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen Madonna sessizliğini bozdu: Uyandığımda ilk aklıma gelen çocuklarım oldu
13:54 Enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen Madonna'dan ilk paylaşım geldi: Uyandığımda ilk aklıma gelen çocuklarım oldu
13:48 "Ukrayna'ya garanti vermek hata" açıklaması yapan Rusya, sert kayaya çarptı! NATO'dan gerginliği tırmandıracak yanıt: Siz karar veremezsiniz
13:42 Rusya'nın "Ukrayna'ya garanti vermek hata" açıklamasına NATO'dan sert tepki: Siz karar veremezsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2023 14:55:12. #1.11#
SON DAKİKA: Ölü bulunan Maseratili Polis'in eşi çok sert konuştu: Ne geçti eline avukat? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement