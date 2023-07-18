İstanbul Otoyolu'nda Tartıştığı Avukatın Bacağını Kıran Polis Memurunun Davası Düşürüldü - Son Dakika
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İstanbul Otoyolu'nda Tartıştığı Avukatın Bacağını Kıran Polis Memurunun Davası Düşürüldü

18.07.2023 12:21

İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobille giderken trafikte tartıştığı avukatın bacağını kırmakla suçlanan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından açılan dava, Üçgül'ün ölümü nedeniyle düşürüldü.

İstanbul Otoyolu'nda eşine ait Maserati otomobille giderken trafikte tartıştığı Avukat Fatih Uzun'un bacağını kırmakla suçlanan ve olaydan 81 gün sonra kamyonetinde ölü bulunan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül (39) hakkında 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçundan 6 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle Soma 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava görülmeye başladı. Hakim, Üçgül'ün hayatını kaybetmesini gerekçe gösterip, davanın düşürülmesine karar verdi.

Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, olay 22 Nisan saat 17.30 sıralarında İzmir- İstanbul otobanında meydana geldi. 34 BJC 892 plakalı otomobilin sürücüsü avukat Fatih Uzun ile 48 TC 377 plakalı aracın sürücüsü Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma çıktı. Birbirleriyle küfürleşen taraflar, araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı sürdürdü. Fatih Uzun'un, Üçgül'e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül'ün ise Fatih Uzun'un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da Kimin kim olduğunu bilemezsin dediği belirtildi. Fatih Uzun'un ise Senin plakan TC, bütün cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde, bu yere düşmenin hesabını sana soracağım, bu iş burada bitmedi diyerek tehdit ettiğine yer verilen iddianamede bu olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarıldı. Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis olan Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.

POLİSİN MAL VARLIĞI İNCELEMEYE ALINDI

Olayın ardından polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis Üçgül'ün görev yeri değiştirildi. Üçgül, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği'nden

daha pasif bir birime alındı. Müfettiş, hem otoyolda gerçekleşen olayı hem de polisin mal varlığını incelemeye aldı.

ORMANDA KAMYONETTE CESEDİ BULUNDU

Geçen 11 Temmuz'da Muğla'nın Ortaca ilçesinin Gökbel Mahallesi'ndeki ormanda, park halindeki kamyonette direksiyona yatar vaziyette bir kişi olduğunu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlilerince tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiği değerlendirilen kişinin 3 çocuk babası polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül, olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Üçgül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Üçgül'ün cenazesi, Gökbel Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı olayla ilgili Hüseyin Tayfun Üçgül adına 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından Soma 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Tarafların katılmadığı duruşmada, mahkeme olaydan 81 gün sonra 11 Temmuz 2023 tarihinde, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün hayatını kaybetmesini gerekçe göstererek, davanın düşmesine karar verdi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İstanbul Otoyolu'nda Tartıştığı Avukatın Bacağını Kıran Polis Memurunun Davası Düşürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Otoyolu'nda Tartıştığı Avukatın Bacağını Kıran Polis Memurunun Davası Düşürüldü - Son Dakika
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