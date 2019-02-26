İstanbul Oyuncak Fuarı

İstanbul Oyuncak Fuarı, Beylikdüzü TÜYAP'ta kapılarını açtı.

İstanbul Oyuncak Fuarı, Beylikdüzü TÜYAP'ta kapılarını açtı.



Oyuncakçılar Derneği (OYDER) ve TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri AŞ iş birliğiyle, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle gerçekleştirilen fuar, yerli ve yabancı 53 firmanın katılımıyla 1 Mart'a kadar sürecek.



AA muhabirine açıklama yapan OYDER Başkanı Esin Yürür, "Şu anda beklentimiz ihracat. Üretime yönelen arkadaşlarımız, ihracatçılarımız var. Hepsinin amacı iç piyasa kadar yurt dışında mal satmak. Burada yabancı müşterilerimizden çok şey bekliyoruz." dedi.



TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de bu yıl fuara yurt dışından çok ciddi katılım olduğunu belirterek, "60'a yakın ülkeden gelen ziyaretçilerin 25'i ilk kez TÜYAP'ta oyuncak fuarına katılıyor. Ziyaretçi olarak geliyor ve katılımcı firmalarımızla buluşuyorlar. Türkiye'nin en büyük üreticileri, dünyanın en önemli markaları şu anda fuarda yerini alıyor." diye konuştu.



İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister ise oyuncak sektörüne ciddi destek vermeye başladıklarını ifade ederek, "Bu desteğin sebebi yurt dışına mal satılıp ülkemize döviz getirilmesini sağlamak." dedi.

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